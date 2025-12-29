總統令特任監院秘書長 黃適卓：為國奉獻深感榮幸
總統府今天發布總統令，特任前立委黃適卓為監察院秘書長；黃適卓晚間指出，有機會為國家人民奉獻服務，他深感榮幸。
監察院前秘書長李俊俋6月間遭質疑以公務車接送寵物，請辭獲准。總統府今晚發布總統令，特任黃適卓為監察院秘書長。
黃適卓晚間接受中央社記者訪問指出，感謝總統以及許多長官對他的信任，願意把這個責任交給他，他感到非常榮幸且振奮。
黃適卓說，他曾任考試院保訓委員、立法委員、開南大學副校長，他相信有能力奉獻畢生所學與歷練，把工作做好；這工作最重要的目標就是協助院長、副院長以及所有的委員，把整頓吏治官箴、保護人權的工作做好，達成政府效能與廉潔，有機會為國家人民奉獻服務，他深感榮幸。
黃適卓是文化大學政治系學士、政大公行碩士、南加大公共行政學博士；曾任桃園市政府顧問、桃園航空城公司董事長、立法委員、考試院保訓會委員、開南大學副校長。
