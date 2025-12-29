快訊

中共出動14艘海警船 海巡署：闖入我領海鄰接區「一對一緊盯中」

獨／吃了啞巴虧？賴瑞隆兒爭議「定調非霸凌」 女童母親：處理的不是政治

應對軍演…國防部「已律定交戰規則」 授權艦指部、空作部、作戰區進行反制

藍青年譴責中共軍演 籲民進黨勿「見獵心喜」抹紅雙城論壇成果

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨前發言人鄧凱勛。記者潘俊宏／攝影
國民黨前發言人鄧凱勛。記者潘俊宏／攝影

中共宣布要對台軍演，國民黨前發言人鄧凱勛說，此舉不僅無益兩岸和平，更使雙方敵意螺旋上升，徒增緊張局勢。而民進黨藉機忙著政治攻防、抹紅台北市長蔣萬安，卻不敢正視自己的激進政策、戰略錯誤，才是台灣陷入戰爭陰霾的罪魁禍首。

⭐2025總回顧

鄧凱勛說，蔣萬安出席雙城論壇，主題聚焦城市治理，談「德先生」、「賽先生」，更講出「民國」、「民主」，不卑不亢替兩岸降溫。而當軍演消息傳出，蔣萬安更是站在維護主權的立場，強調兩岸要對話、不要對峙，堅持以溝通避免誤判、解決問題，才是和平的不二法門。然而民進黨政府跟對岸失去溝通能力，黨公職與側翼群起攻之抹紅不遺餘力。

鄧凱勛批評，民進黨立委見獵心喜、貶低雙城論壇的成果，還說蔣萬安輕信中共、軍演是中共的伴手禮，完全無視論壇是依規定申請，且陸委會核可甚至是樂見其成，如此反對雙城論壇，難道吳思瑤是在打臉陸委會？執政黨失去兩岸對話的職能已經夠丟臉了，還要對已經僅存的兩岸官方交流扯後腿？

鄧凱勛說，賴清德前日接受專訪時稱，「中國幾十年來沒有越雷池一步，是因為『實力不到』」，對比蔣萬安不卑不亢的交流活動，賴清德的兩岸能力顯得顢頇又鄉愿，吳思瑤說軍演是中共給蔣萬安的伴手禮，然而賴清德前腳才說共軍實力不足，後腳共軍就來演習，到底是給蔣萬安的伴手禮或賴清德的回禮，民進黨要搞清楚。

鄧凱勛說，維護國家主權、兩岸和平是所有台灣人的盼望，蔣萬安要對話、不要對峙的呼籲，不僅是講給中共聽，更是敲響給賴政府的警鐘，從說中華民國憲法是災難，再到上任後屢屢在言談中包藏兩國論，賴清德若真心關心兩岸和平，就該停止政治操弄、意識形態掛帥，不要再以「抗中保台」包裝選舉利益。

蔣萬安 賴清德 中共 民進黨 雙城論壇

延伸閱讀

點出蔣萬安兩難…黃暐瀚讚「談話已屬難得」 給今年雙城論壇16字結論

提供更有溫度服務 1999導入AI升級 蔣萬安曝下階段目標

別酸蔣萬安了 蕭旭岑：中共軍演就是劍指高市早苗

影／要求賴清德總統為造謠言論道歉 黃國昌：否則提告求償

相關新聞

回應藍白「總統踩紅線」指控 總統府：請在野回到立法院先做正事

國民黨主席鄭麗文稍早談到共軍軍演時批評賴清德總統不斷挑釁踩紅線，民眾黨主席黃國昌不滿賴總統接受專訪時指控在野黨擁抱中國大...

賴總統馬年春聯「七喜春來」 明年1月31日起發放

總統府秘書長潘孟安今（29日）公布「中華民國115年總統、副總統賀年卡、春聯、紅包袋及福袋」，曝光馬年的賴清德總統春聯「...

藍青年譴責中共軍演 籲民進黨勿「見獵心喜」抹紅雙城論壇成果

中共宣布要對台軍演，國民黨前發言人鄧凱勛說，此舉不僅無益兩岸和平，更使雙方敵意螺旋上升，徒增緊張局勢。而民進黨藉機忙著政...

民眾黨啟動2026年九大共同政見綱領 黃國昌勉勵候選人具體化打動人心

備戰2026年地方選舉，民眾黨今天推出涵蓋三大主軸的「九大共同政見綱領草案」，期許未來提出清楚、務實可行的方案，真誠回應...

首波聚焦北北基！鄭麗文與藍委一對一會面 曝未來由智庫與陸討論AI、能源

國民黨主席鄭麗文今天開始與藍營區域立委一對一會談，首波聚焦在北北基藍委。據與會人士指出，有藍營立委關切兩岸議題，鄭麗文表...

獨／吃了啞巴虧？賴瑞隆兒爭議「定調非霸凌」 女童母親：處理的不是政治

表態角逐民進黨高雄市長初選的立委賴瑞隆8歲兒疑涉對女同學霸凌，雙方和解後，共同發表聲明定調該事件為衝突事件、非霸凌，引發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。