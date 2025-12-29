藍青年譴責中共軍演 籲民進黨勿「見獵心喜」抹紅雙城論壇成果

中共宣布要對台軍演，國民黨前發言人鄧凱勛說，此舉不僅無益兩岸和平，更使雙方敵意螺旋上升，徒增緊張局勢。而民進黨藉機忙著政治攻防、抹紅台北市長蔣萬安，卻不敢正視自己的激進政策、戰略錯誤，才是台灣陷入戰爭陰霾的罪魁禍首。

鄧凱勛說，蔣萬安出席雙城論壇，主題聚焦城市治理，談「德先生」、「賽先生」，更講出「民國」、「民主」，不卑不亢替兩岸降溫。而當軍演消息傳出，蔣萬安更是站在維護主權的立場，強調兩岸要對話、不要對峙，堅持以溝通避免誤判、解決問題，才是和平的不二法門。然而民進黨政府跟對岸失去溝通能力，黨公職與側翼群起攻之抹紅不遺餘力。

鄧凱勛批評，民進黨立委見獵心喜、貶低雙城論壇的成果，還說蔣萬安輕信中共、軍演是中共的伴手禮，完全無視論壇是依規定申請，且陸委會核可甚至是樂見其成，如此反對雙城論壇，難道吳思瑤是在打臉陸委會？執政黨失去兩岸對話的職能已經夠丟臉了，還要對已經僅存的兩岸官方交流扯後腿？

鄧凱勛說，賴清德前日接受專訪時稱，「中國幾十年來沒有越雷池一步，是因為『實力不到』」，對比蔣萬安不卑不亢的交流活動，賴清德的兩岸能力顯得顢頇又鄉愿，吳思瑤說軍演是中共給蔣萬安的伴手禮，然而賴清德前腳才說共軍實力不足，後腳共軍就來演習，到底是給蔣萬安的伴手禮或賴清德的回禮，民進黨要搞清楚。

鄧凱勛說，維護國家主權、兩岸和平是所有台灣人的盼望，蔣萬安要對話、不要對峙的呼籲，不僅是講給中共聽，更是敲響給賴政府的警鐘，從說中華民國憲法是災難，再到上任後屢屢在言談中包藏兩國論，賴清德若真心關心兩岸和平，就該停止政治操弄、意識形態掛帥，不要再以「抗中保台」包裝選舉利益。