首波聚焦北北基！鄭麗文與藍委一對一會面 曝未來由智庫與陸討論AI、能源

國民黨主席鄭麗文今天開始與藍營區域立委一對一會談，首波聚焦在北北基藍委。據與會人士指出，有藍營立委關切兩岸議題，鄭麗文表示對鄭習會「樂觀期待」，並透露未來將由國民黨智庫與對岸對接討論能源、ＡＩ等議題，兩岸交流要「少一點政治、多一點民生」。

鄭麗文在本月十八日先與國民黨不分區立委展開「便當會」，針對立院議事攻防交換意見，本周則開始一對一邀請區域藍委交換意見，首波聚焦在北北基立委。

會中有藍委關切鄭麗文兩岸議題，據與會人士透露，鄭麗文對鄭習會「樂觀期待」，鄭麗文也主動提及未來兩岸交流議題，會以智庫為對口做主題式交流，如「ＡＩ人工智慧」等主題式交流，避免再像以往「國共論壇」那樣較高政治性交流。

另外有藍委反應，現在賴政府不副署、釋憲立法院三讀通過的法案，完全架空立法權，而且在網路上有計畫的抹黑在野黨，國民黨不能坐以待斃必須反制，甚至必要時發動上街抗議。據指出，鄭麗文稱再讓她想想看，尚未給具體答案。

國民黨立委王鴻薇表示，她向黨中央建議，藍營在推動重大政策時，可以先進行民調，作為推動政策的依據；另外立法院推動議題時，也可以與地方縣市共同合作，才能發揮戰力。

國民黨團首席副書記長林沛祥則分享，其實就是閒話家常，看個委員想要跟主席聊什麼，像他也與鄭麗文聊自己選區政情，向鄭報告基隆未來選情，聊聊各地方選戰布局等。