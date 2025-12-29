民眾黨啟動2026年九大共同政見綱領 黃國昌勉勵候選人具體化打動人心

備戰2026年地方選舉，民眾黨今天推出涵蓋三大主軸的「九大共同政見綱領草案」，期許未來提出清楚、務實可行的方案，真誠回應人民期待。民眾黨表示，中央黨部與地方公職在政策步調達成共識，更加確立2026年選戰的共同價值基礎。

面對2026年九合一選舉，民眾黨今天舉行「2026共同政見初擬報告與意見回饋座談會」，由黨主席黃國昌與政策會執行長賴香伶率領黨公職、已被提名候選人齊聚一堂，首度推出以「民眾的事就是我們的事」為核心精神的九大政策綱領草案，並且在會中邀請各領域專家學者進行專題報告。

賴香伶說明，九大政策綱領緊扣「放心、自在、體貼」等三大價值主軸，包括「生養無畏，親職顧老少，政府來幫忙」、「建構友善全齡社會，壯世代是社會資產不是負債」、「照顧職場身心健康，公共衛生防疫為你把關」、「居住正義要實現，公私協力翻轉高房價」等。

另外，還有「優化教育環境，啟動教育改革與兒少支持」、「落實人本交通，保障用路人安全，完善交通路網」、「減空汙、顧健康，打造低碳城市家園」、「產業發展升級，導入SDGs城市目標」及「族群共融打造安全互助社區網絡」，期望藉由完整規劃提出清楚、務實且可行的方案。

針對居住正義方面，台北市前副秘書長李得全以「城市安居，不花一毛錢換到社宅的方法」為題，分享台北市前市長柯文哲如何打破「社宅會拖垮財政」的迷思；台北市前交通局長陳學台則以「友善安全智慧，城市交通治理」為題，建議利用智慧科技解決城市壅塞與行人安全問題。

此外，台北市前教育局長曾燦金也在會中提醒，少子化海嘯讓教育現場面臨「生荒、師荒、財荒」等危機，如何從孩子出生起就建立長期支持體系，並且在逆境中厚植下一代的國際競爭力，未來將是必須省思的問題。

黃國昌表示，民意代表最難的功課，並非只是提出政策，而是在有限的時間內說出讓民眾覺得「有溫度、有道理」且願意傾聽的語言，全國共同政見是民眾黨對社會的承諾，如何讓這些普遍性政策具體化、打動人心，則是未來每一位候選人的責任。

黃國昌強調，政見必須經過科學化的試驗，機會是留給準備好的人，期許大家都能夠磨練出更細膩的溝通技巧，也將理性的政策轉化為感性連結。