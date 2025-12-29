快訊

隨時到台北？央視釋解放軍戰機「俯瞰」台北101畫面

北東明濕涼！強烈大陸冷氣團這日來襲「低溫下探7度」 高山恐降雪

共軍下令立即射擊 美售台「海馬士火箭」被列入圍台軍演打擊目標

國藝會基金回填4億 2026年進駐空總打造服務新基地

中央社／ 台北29日電

國藝會第10屆董事會即將結束任期，國藝會董事長林淇瀁（向陽）今天表示，這屆董事會擴大基金基盤、回填母金4億，目前基金已由66.8億提高至70.8億，2026年也將進駐空總開創新服務。

⭐2025總回顧

林淇瀁今天在任期成果報告中表示，國藝會一直扮演藝文工作者「陪伴者」角色，在財務方面，剛接任時母金基金是66.8億，陸續回補，現在總共是70.8億，「距離成立初期的100億母金目標，還有將近30億缺口，有待未來董事會繼續努力。」

林淇瀁表示基金成長加上投資有成，國藝會財務收入從每年2.5億增加到2.89億，多出來的3900萬財務收入，也反映在補助總額的提升，「此外，文化部捐贈款增加5000萬，民間贊助募集5700萬，很感謝支持。我任內首次有日本企業大賽璐公司支持國藝會母語專案，外國公司支持台灣母語真的很特殊。」

林淇瀁回顧他上任時提出了「推動母語創作、培育青年人才、接軌國際」三大目標，這一任陸續有成，包括配合國家語言政策，推動母語文學補助，鼓勵原住民語、客家語及台語創作；國藝會本就重視年輕世代，「新人新視野」表演藝術創作鼓勵已有17年，還有讓年輕藝術家看世界的「海外藝遊」專案等。

由於國藝會現任辦公空間大樓即將都更，國藝會營運基地確定落腳空總古蹟舊辦公大樓，「這30年來，國藝會一直沒有自己的家，這兩年我跟執行長李文珊一直去找李遠部長，強調國藝會作為國家級藝文機構，不能沒有一個固定場所；部長非常有魄力，決定讓國藝會進駐空總。」

目前國藝會最晚2026年12月底會搬進去，未來除了辦公空間，也有三個額外獨立空間，未來將會舉辦國藝會相關藝文活動、講座及分享會等，打造藝文服務新基地。

國家語言 原住民語

延伸閱讀

115年文化幣元旦開領！李遠讚「文化幣世代」 13到15歲納常態化發放

棒球教練胡文偉開練習曲書店成文化「洗屋師」 入選首屆百大文化基地

年度10大藝文新聞出爐 文化部預算被刪也上榜

國台交成軍80周年 李遠期許樂團跨域合作上國際

相關新聞

回應藍白「總統踩紅線」指控 總統府：請在野回到立法院先做正事

國民黨主席鄭麗文稍早談到共軍軍演時批評賴清德總統不斷挑釁踩紅線，民眾黨主席黃國昌不滿賴總統接受專訪時指控在野黨擁抱中國大...

賴總統馬年春聯「七喜春來」 明年1月31日起發放

總統府秘書長潘孟安今（29日）公布「中華民國115年總統、副總統賀年卡、春聯、紅包袋及福袋」，曝光馬年的賴清德總統春聯「...

總統令特任監院秘書長 黃適卓：為國奉獻深感榮幸

總統府今天發布總統令，特任前立委黃適卓為監察院秘書長；黃適卓晚間指出，有機會為國家人民奉獻服務，他深感榮幸

【重磅快評】賴主席軍令只管正國會、管不住新潮流？

民進黨初選刀刀見骨，黨主席賴清德下令黨職人員禁止站台、初選嚴禁相互攻訐，表面看似「正向良性」，實際卻暴露不同派系的差別待...

藍青年譴責中共軍演 籲民進黨勿「見獵心喜」抹紅雙城論壇成果

中共宣布要對台軍演，國民黨前發言人鄧凱勛說，此舉不僅無益兩岸和平，更使雙方敵意螺旋上升，徒增緊張局勢。而民進黨藉機忙著政...

民眾黨啟動2026年九大共同政見綱領 黃國昌勉勵候選人具體化打動人心

備戰2026年地方選舉，民眾黨今天推出涵蓋三大主軸的「九大共同政見綱領草案」，期許未來提出清楚、務實可行的方案，真誠回應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。