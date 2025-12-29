快訊

獨／吃了啞巴虧？賴瑞隆兒爭議「定調非霸凌」 女童母親：處理的不是政治

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
賴瑞隆日前受訪重申，兒子與同學是因足球衝突，不是霸凌。圖／賴瑞隆提供
賴瑞隆日前受訪重申，兒子與同學是因足球衝突，不是霸凌。圖／賴瑞隆提供

表態角逐民進黨高雄市長初選的立委賴瑞隆8歲兒疑涉對女同學霸凌，雙方和解後，共同發表聲明定調該事件為衝突事件、非霸凌，引發外界熱議。對此，受害女童母親今天發聲，強調選擇和解的初衷是盼以理性態度讓事件落幕，並非為政治操作背書，而是為了減少傷害，給孩子一個交代。

對於這份聲明，女童母親今天表達立場，她強調，至始至終訴求只有一個，就是對方家長真誠道歉，事發53天了，才終於盼來一聲道歉。

女童母親表示，當初向媒體投訴是希望事件被正視，他們在意的是孩子是否被公平對待、是否感受到父母沒有放棄她，「我們要的很單純，就是一句道歉，讓孩子知道，大人有站出來保護她」。

對於和解後外界仍有不同解讀，女童母坦言，不打算再針對每一個說法反駁或爭辯，既然已經選擇和解，代表這件事告一段落。

她表示，的確有親友不諒解認為吃了「啞巴虧」，但和解不是否認孩子受到傷害，而是希望停止對孩子的二次傷害，若持續爭辯，只會讓孩子長期被貼上「受害者」標籤，不利於孩子往前走。

女童母親直言，對方家長不管為了工作或政治需要，後續如何表述，他們無法控制，每個人都要為自己的行為負責，每個人心中都有一把尺，公道自在人心，她強調，選擇和解就是不要再延伸更多傷害，「我們處理的是孩子的事情，不是政治」。

外界質疑和解「抹滅孩子的受害感受」，女童母說，孩子在和解過程中表現出高度同理心，全家人真心想原諒，希望給予對方兒子一次改正的機會，身為父母不應扭曲孩子真實的想法，而是尊重孩子選擇原諒的意願。

她最後重申，和解並非退讓，而是基於對孩子未來的考量，剩下的，就交給社會公評。

