總預算僵局仍未解 羅智強：三把鑰匙都握在賴總統手上

年末將至，但明年度中央政府總預算案仍未開始審查，國民黨立法院黨團書記長羅智強表示，總預算僵局有三把鑰匙都握在賴清德總統手上，包含請行政院依法編列軍人加薪預算、警消退休保障，以及執行停砍年金；賴總統不該只有站隊與分類，是要當暴衝的司機、還是願做解鈴人，全看如何使用這三把鑰匙。

羅智強指出，政府提出生育補助加碼到十萬，但又接著跳出來說，因為總預算未過，國保僅可給四萬生育補助，其他六萬則需等預算通過，而未參加相關社會保險新生兒生母生育補助，預算通過前也領不到。不只衛福部，賴總統、行政院長卓榮泰近日也都輪番上場「哭窮」，稱自己這做不好、那不能做，其原因「都該怪總預算沒過」。

羅智強表示，總預算僵局有三把鑰匙，就握在賴總統手裡——請行政院依法編列軍人加薪預算、警消退休保障，以及執行停砍年金，立法院將立刻審查總預算。總預算卡關，來自於賴卓把憲法與法律當作自助餐，想要的就編、不想要的就違法不幹，行政院拒絕依法編列預算執行或大搞「不執行」，接著還要用非法開會的憲法法庭來沒收國會立法。

羅智強批評，當行政部門送給立法院的，是一部只聽高官喜好選擇、不管小民死活的預算；當主計長連答詢時，都不敢面對漏編是否有「依法行政」問題，這樣的違法預算，立法院當然無從審議，大權在握「口含天憲」的賴總統，別只腦中只有選舉與政爭。

羅智強呼籲賴總統想想，包含國軍編現比持續新低，給足軍人尊嚴待遇不應與買武器同等甚至更重要嗎？重大公安事件與火警都衝在第一線的警消，不該有完善的退休保障的嗎？公教作為國家骨幹，其退休年金已被砍到谷底，如今只是卑微地請求停砍，真的不值得賴總統的重視嗎？

羅智強直言，三把鑰匙就在賴總統手上，掌握國家大政權力的總統，心中不應只有站隊與分類，總統是要做暴衝的司機、還是願做解鈴人，就看賴總統如何使用這三把鑰匙。