內政部：房地合一稅比率皆依規定 沒有槓衛福部

中央社／ 台北29日電

針對媒體報導「搶房地合一大餅 內政部槓衛福部」，內政部國土署表示，秉持政府一體精神，依整體施政需求統籌規劃預算，逐步落實民眾居住需求及擴大多元族群照顧目標，且房地合一稅比率皆依規定辦理，並無內政部槓衛福部之論。

中國時報報導，因應租金、新青安利息補貼，內政部住宅基金資金吃緊，爭取房地合一稅分配於住宅政策支出比率從20%提高到30%；但衛福部不樂見，並認為房地合一稅是長照基金的主要財源，分配於長照支出比率要維持80%以上。

內政部國土管理署今天透過新聞稿表示，近年為落實住宅法所設定「健全住宅市場、辦理住宅補貼、興辦社會住宅及提升居住環境品質」等政策目標，主要由國庫撥補及房地合一稅收餘額分配挹注為主的住宅基金來推動執行，因應整體支出規模逐年提高，為減少國庫撥補壓力，因此向財政部爭取房地合一稅固定獲配比率。

國土署說，也有立法委員針對社會住宅興辦的財務規劃，建議財政部調整房地合一稅收餘額分配於住宅政策及長期照顧服務支出比率。

國土署指出，內政部秉持跨部會合作及發揮加乘效益的原則推動多項政策，舉例來說，目前以特別預算推動中的老宅延壽政策，就包含衛福部長照精神及強化無障礙環境等措施，以優化國內居住環境品質及實現在地安老等目標。

國土署重申，政府不分彼此，房地合一稅比率皆依規定辦理，從無內政部槓衛福部之論，而是透過經費分配及政策相互串聯，一起邁向共榮、共好方向，具體回應民眾生活需求及擴大多元族群照顧服務。

國土署 房地合一 內政部 長照 社會住宅

