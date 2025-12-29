國民黨團總召選舉明年1月舉行 取消「1限制」傅崐萁可望連任

國民黨立法院黨團12月28日發出通知，公告第11屆第3任總召、第5會期首席副書記長選舉規定事項，將於115年1月2日進行投票。由於國民黨團日前開會，取消總召最多只能當2年的限制，現任總召傅崐萁可望連任。

國民黨團總召傅崐萁任期將於明年1月31日屆滿，黨團12月28日發布總召、首席副書記長選舉通知，新任總召、首席副書記長於29日到31日中午12時辦理登記，隨後進行抽籤，115年1月2日中午12時進行投票。

由於國民黨團日前召開黨團大會，經表決取消總召最多只能當2年的限制，這也表示，若傅崐萁有意繼續帶領黨團，將能角逐連任；此外，目前黨團書記長為羅智強、首席副書記長為林沛祥，新會將由林沛祥接任書記長，不過，據了解，目前黨團內，未有立委表態有意參選首席副書記長。