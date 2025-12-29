立院初審通過住宅法修正草案 婚育宅比率仍待朝野協商

立法院內政委員會今天初審通過「住宅法」部分條文修正草案，朝野共識將「婚育宅」入法，立委倡議至少要以20％以上為目標，或訂在10％至20%區間，內政部考量城鄉差距，期盼訂在至少10%以上即可，由於比例尚待凝聚共識，將留待朝野黨團協商。

住宅法修法已經內政委員會多次討論後，今天通過初審，增訂第19條之1，明定興辦社會住宅各年度計畫物件總量中，包租代管以達50%為原則，另也增訂第20條之1，辦理都市計畫新訂、擴大或通盤檢討時，應衡酌當地人口發展及居住狀況，評估社宅使用需求、劃設社宅所需用地。

此外，現行住宅法第4條明定，社宅應至少提供40%以上比率出租給經濟或社會弱勢者，有立委提案提高，也有立委認為要保留給青年婚育家庭或有未成年子女的婚育家庭。由於中央已針對婚育宅拋出20％政策目標，內政部國土署長吳欣修建議取下限值，比如「至少10%比率」，為地方政府保留彈性，因應城鄉發展調整。

不過，國民黨立委牛煦庭仍認為要以20%為目標，也可以設計但書，國民黨立委張智倫則建議，可將10%到20%的區間入法，但因協商無共識，條文最終保留；另針對民眾黨團提案要求中央建置「社會住宅需求登記平台」，定期公布租賃住宅市場不同物件型態、屋齡的每坪平均數、中位數等價格，相關條文也保留待協商。