快訊

裴洛西訪台是錯誤？美前國安顧問蘇利文坦言：代價遠超益處

113學年3所大專校院可用資金竟為負 台大可用資金110億居冠

北市跨年晚會維安升級！進場要金屬探測器安檢並開包檢查

聽新聞
0:00 / 0:00

立院初審通過住宅法修正草案 婚育宅比率仍待朝野協商

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
立法院內政委員會今天繼續審查「住宅法」修正草案等44案。內政部次長董建宏（左一）出席。記者曾原信／攝影
立法院內政委員會今天繼續審查「住宅法」修正草案等44案。內政部次長董建宏（左一）出席。記者曾原信／攝影

立法院內政委員會今天初審通過「住宅法」部分條文修正草案，朝野共識將「婚育宅」入法，立委倡議至少要以20％以上為目標，或訂在10％至20%區間，內政部考量城鄉差距，期盼訂在至少10%以上即可，由於比例尚待凝聚共識，將留待朝野黨團協商。

⭐2025總回顧

住宅法修法已經內政委員會多次討論後，今天通過初審，增訂第19條之1，明定興辦社會住宅各年度計畫物件總量中，包租代管以達50%為原則，另也增訂第20條之1，辦理都市計畫新訂、擴大或通盤檢討時，應衡酌當地人口發展及居住狀況，評估社宅使用需求、劃設社宅所需用地。

此外，現行住宅法第4條明定，社宅應至少提供40%以上比率出租給經濟或社會弱勢者，有立委提案提高，也有立委認為要保留給青年婚育家庭或有未成年子女的婚育家庭。由於中央已針對婚育宅拋出20％政策目標，內政部國土署長吳欣修建議取下限值，比如「至少10%比率」，為地方政府保留彈性，因應城鄉發展調整。

不過，國民黨立委牛煦庭仍認為要以20%為目標，也可以設計但書，國民黨立委張智倫則建議，可將10%到20%的區間入法，但因協商無共識，條文最終保留；另針對民眾黨團提案要求中央建置「社會住宅需求登記平台」，定期公布租賃住宅市場不同物件型態、屋齡的每坪平均數、中位數等價格，相關條文也保留待協商。

社宅 住宅法 朝野 內政部 社會住宅

延伸閱讀

政院修法限制立委赴陸…牛煦庭：抓到槍斃 但被捕共諜哪個是？

賴總統開嗆在野 藍：情緒勒索改不了政府未依法行政

賴總統轟藍白擋總預算無資格談憲政 牛煦庭：發脾氣無助解決僵局

牛煦庭提助理費新版本「立委歲費5倍計算」 周五有望付委

相關新聞

影／黃國昌批賴總統「造謠」誣指在野擁抱習近平 限24小時道歉否則提告

賴清德總統近日接受媒體專訪，談及在野黨讚賞俄羅斯總統普廷非獨裁者、擁抱中國國家主席習近平。民眾黨主席黃國昌今天表示，沒想...

中選會7新任委員被提名人今送立法院審議 主委游盈隆等4人無黨籍

中選會目前僅剩4名委員，無法召開會議決議，衝擊明年選務運作。行政院今將行政院長卓榮泰提名的7位新任委員名單送立法院審議，...

立院初審通過住宅法修正草案 婚育宅比率仍待朝野協商

立法院內政委員會今天初審通過「住宅法」部分條文修正草案，朝野共識將「婚育宅」入法，立委倡議至少要以20％以上為目標，或訂...

中共解放軍圍台軍演…元旦辦升旗 基隆藍綠陣營質疑對方面對國旗的初衷

中共解放軍今宣布圍台軍事演習，明天實彈射擊。民進黨籍基隆市議長童子瑋質疑國民黨，元旦如何面對升旗？國民黨基隆市黨部回擊童...

賴總統馬年春聯「七喜春來」 明年1月31日起發放

總統府秘書長潘孟安今（29日）公布「中華民國115年總統、副總統賀年卡、春聯、紅包袋及福袋」，曝光馬年的賴清德總統春聯「...

回應藍白「總統踩紅線」指控 總統府：請在野回到立法院先做正事

國民黨主席鄭麗文稍早談到共軍軍演時批評賴清德總統不斷挑釁踩紅線，民眾黨主席黃國昌不滿賴總統接受專訪時指控在野黨擁抱中國大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。