中共解放軍圍台軍演…元旦辦升旗 基隆藍綠陣營質疑對方面對國旗的初衷

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
中共解放軍今天公布對台軍演區域資訊。圖／取自中國大陸東部戰區
中共解放軍今天公布對台軍演區域資訊。圖／取自中國大陸東部戰區

中共解放軍今宣布圍台軍事演習，明天實彈射擊。民進黨籍基隆市議長童子瑋質疑國民黨，元旦如何面對升旗？國民黨基隆市黨部回擊童子瑋，是否曾反思民進黨核心價值，與這面國旗的真實關係？

⭐2025總回顧

解放軍東部戰區今天宣布軍演，代號「正義使命-2025」，明天實彈射擊。國防部今成立應變中心，執行立即備戰操演。海軍沱江級塔江軍艦、錦江級鄱江軍艦，進入高雄旗津港實施戰備疏散，部分光6飛彈快艇也駛往興達港進行疏散部署。

民進黨選舉對策委員會決定徵召童子瑋參選基隆市長，挑戰現任市長謝國樑。童說，過幾天就是元旦，許多的政治人物跟國民會對著中華民國國旗致意。中共軍機繞台，我們該用什麼心態面對中共，面對我們的國家。

童子瑋表示，這幾年他看見國民黨越來越在乎中共，卻越來越不在乎中華民國。反而是民進黨從前總統蔡英文到賴清德總統，連結台灣本土意識跟中華民國派，強化自身實力，展現守護國家的決心。

童指出，賴清德總統說，「我們不一定要同黨，但一定要同一國」，在元旦升旗的時候，他心中有個疑問：國民黨能心安理得面對他們的初衷，找回對國旗的認同，摒棄黨派之爭，回到守護國家的陣線嗎？

國民黨基隆市黨部表示，國民黨始終堅定捍衛中華民國主權，元旦當天升起的，正是象徵國家正統的「青天白日滿地紅」國旗。童子瑋在對國民黨指點江山時，是否曾反思民進黨核心價值與這面國旗的真實關係？

童子瑋稱賴清德總統連結台灣意識與中華民國派，國民黨市黨部反問童，放眼過去，民進黨諸多成員在重要場合對國旗、國歌的冷漠，甚至排斥，早已是全民共識。「賴清德總統、劉世芳部長以及童子瑋議長」，你們心中真正想升起的是哪一面旗？是這面由先烈鮮血染成的中華民國國旗，還是充滿台獨色彩的「台灣國」旗幟？

市黨部表示，當中共演習威脅台灣，全體國民應團結對外，而非以此作為黨派鬥爭的相爭工具。國民黨面對元旦升旗始終心安理得，因為守護的是真實存在的國家體制。民進黨口中的「守護國家」，若只是將中華民國當作「借殼上市」的工具，那才是真正無法面對國旗初衷的行為。

國民黨基隆市黨部說，要呼籲童子瑋質疑他黨之前，先請民進黨中央向全民交代，對這面國旗的認同，究竟是真心實意，還是應付選票的政治表演？

童子瑋辦公室副發言人郭亭琪表示，如果真心愛中華民國台灣，會呼籲大家都加入這個國家隊，而不是忙著把其他人推走。如果國民黨可以發新聞稿譴責中共軍演，而不是每天追著童子瑋，應該會比較加分。

