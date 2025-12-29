聽新聞
賴總統馬年春聯「七喜春來」 明年1月31日起發放
總統府秘書長潘孟安今（29日）公布「中華民國115年總統、副總統賀年卡、春聯、紅包袋及福袋」，曝光馬年的賴清德總統春聯「七喜春來」，象徵平安、健康、豐裕、幸福、成功、愛情與和樂。
總統府今年將循例發放總統賀年卡、春聯與紅包袋，紅包袋與賀年卡設計融入馬年意象；賀年卡將致贈給各國政要、國際友人、民意代表、和國內各行業代表人士，民眾也可以透過行動載具分享並觀賞電子賀卡；至於春聯與紅包袋，將在明年1月31日至2月13日發放，除配合總統府開放參觀活動給參觀民眾，還可就近到行政院中部、雲嘉南區、南區、東部及金馬聯合服務中心洽取；此外，賴總統和副總統蕭美琴將在走春時親自發放福袋。
