回應藍白「總統踩紅線」指控 總統府：請在野回到立法院先做正事

國民黨主席鄭麗文稍早談到共軍軍演時批評賴清德總統不斷挑釁踩紅線，民眾黨主席黃國昌不滿賴總統接受專訪時指控在野黨擁抱中國大陸國家主席習近平，限期要求賴總統道歉。總統府發言人郭雅慧表示，台灣今天面臨的是中國正在台海周邊進行針對性的軍演，「此時此刻，面對著外部的威脅，我們最需要的是內部的團結。」

郭雅慧表示，希望無論是國民黨或是民眾黨，大家都回歸到做正事、回歸到正軌來，無論是政治議題或政治攻擊，都希望能夠回到立法院先做正事。

郭雅慧說，今天已經是12月29日了，再過兩天即將迎接新的一年，但是中央政府總預算還躺在立法院，一躺4個多月，已經要跨年還沒有完成審查；另外還有攸關第一線國軍安危的國防特別條例，也希望能夠在立法院獲得不分朝野的支持。

郭雅慧表示，中央政府總預算和國防特別條例攸關國家未來發展和財政穩健，也攸關著國防第一線、官兵弟兄的安全問題，希望在野兩黨都回歸到做正事。