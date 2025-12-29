快訊

裴洛西訪台是錯誤？美前國安顧問蘇利文坦言：代價遠超益處

113學年3所大專校院可用資金竟為負 台大可用資金110億居冠

北市跨年晚會維安升級！進場要金屬探測器安檢並開包檢查

迎接115年 總統府馬年春聯曝光「七喜春來」

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
總統府公布115年總統、副總統賀卡、春聯、紅包袋、福袋。記者邱德祥／攝影
總統府公布115年總統、副總統賀卡、春聯、紅包袋、福袋。記者邱德祥／攝影

總統府今天公布115年總統、副總統賀年卡、春聯紅包袋、福袋及網站改版相關內容。為迎接115年（歲次丙午）「」年的到來，總統府特別製作總統、副總統賀年卡及春聯、紅包袋、福袋，傳達總統及副總統的新春祝福，祝福國人新年萬事順心如意、國運繁榮興盛。總統府也推出電子賀卡，即日起可以在總統府網站下載。

⭐2025總回顧

今年的春聯以「七喜春來」四字呈現，總統府發言人郭雅慧表示，七喜春來的寓意是「幸運好事，迎春順達」，而「馬」是12生肖第七順位，七喜則代表平安、健康、豐裕、幸福、成功、愛情與和樂。秘書長潘孟安表示，這次賀年卡是新生代設計師，用創意象徵新一年台灣向前邁進，「七喜春來」則是文學家老師的發想，「七」代表12生肖的馬，「七喜」代表不同喜事跟祝福，祝福馬年大家有幸運好事，迎春順利的意涵。

總統府公布115年總統、副總統賀卡、春聯、紅包袋、福袋。記者邱德祥／攝影
總統府公布115年總統、副總統賀卡、春聯、紅包袋、福袋。記者邱德祥／攝影
總統府公布115年總統、副總統福袋。記者邱德祥／攝影
總統府公布115年總統、副總統福袋。記者邱德祥／攝影
總統府公布115年總統、副總統賀卡、春聯、紅包袋、福袋。記者邱德祥／攝影
總統府公布115年總統、副總統賀卡、春聯、紅包袋、福袋。記者邱德祥／攝影
總統府公布115年總統、副總統春聯、紅包袋、福袋，祕書長潘孟安（左二）等人出席。記者邱德祥／攝影
總統府公布115年總統、副總統春聯、紅包袋、福袋，祕書長潘孟安（左二）等人出席。記者邱德祥／攝影

春聯 紅包

延伸閱讀

陸解放軍對台軍演 總統府嚴厲譴責

總統府：共軍軍演單邊挑釁 國安單位均事先及全面掌握

停砍公教年金案公布 賴總統批示：聲請釋憲與暫時處分

藍白提案彈劾…將邀賴總統列席國會 總統府：只要合法合憲都給予尊重

相關新聞

影／黃國昌批賴總統「造謠」誣指在野擁抱習近平 限24小時道歉否則提告

賴清德總統近日接受媒體專訪，談及在野黨讚賞俄羅斯總統普廷非獨裁者、擁抱中國國家主席習近平。民眾黨主席黃國昌今天表示，沒想...

中選會7新任委員被提名人今送立法院審議 主委游盈隆等4人無黨籍

中選會目前僅剩4名委員，無法召開會議決議，衝擊明年選務運作。行政院今將行政院長卓榮泰提名的7位新任委員名單送立法院審議，...

立院初審通過住宅法修正草案 婚育宅比率仍待朝野協商

立法院內政委員會今天初審通過「住宅法」部分條文修正草案，朝野共識將「婚育宅」入法，立委倡議至少要以20％以上為目標，或訂...

中共解放軍圍台軍演…元旦辦升旗 基隆藍綠陣營質疑對方面對國旗的初衷

中共解放軍今宣布圍台軍事演習，明天實彈射擊。民進黨籍基隆市議長童子瑋質疑國民黨，元旦如何面對升旗？國民黨基隆市黨部回擊童...

賴總統馬年春聯「七喜春來」 明年1月31日起發放

總統府秘書長潘孟安今（29日）公布「中華民國115年總統、副總統賀年卡、春聯、紅包袋及福袋」，曝光馬年的賴清德總統春聯「...

回應藍白「總統踩紅線」指控 總統府：請在野回到立法院先做正事

國民黨主席鄭麗文稍早談到共軍軍演時批評賴清德總統不斷挑釁踩紅線，民眾黨主席黃國昌不滿賴總統接受專訪時指控在野黨擁抱中國大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。