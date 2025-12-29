迎接115年 總統府馬年春聯曝光「七喜春來」

總統府今天公布115年總統、副總統賀年卡、春聯、紅包袋、福袋及網站改版相關內容。為迎接115年（歲次丙午）「馬」年的到來，總統府特別製作總統、副總統賀年卡及春聯、紅包袋、福袋，傳達總統及副總統的新春祝福，祝福國人新年萬事順心如意、國運繁榮興盛。總統府也推出電子賀卡，即日起可以在總統府網站下載。

今年的春聯以「七喜春來」四字呈現，總統府發言人郭雅慧表示，七喜春來的寓意是「幸運好事，迎春順達」，而「馬」是12生肖第七順位，七喜則代表平安、健康、豐裕、幸福、成功、愛情與和樂。秘書長潘孟安表示，這次賀年卡是新生代設計師，用創意象徵新一年台灣向前邁進，「七喜春來」則是文學家老師的發想，「七」代表12生肖的馬，「七喜」代表不同喜事跟祝福，祝福馬年大家有幸運好事，迎春順利的意涵。