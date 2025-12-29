快訊

陳水扁「看不下去」！因蔡英文論文案為他抱屈 彭文正：每天都準備好回台

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
前總統陳水扁跨海專訪彭文正，承諾願意作證，希望彭返台面對司法。圖／取自微微笑廣播網YT
前總統陳水扁跨海專訪彭文正，承諾願意作證，希望彭返台面對司法。圖／取自微微笑廣播網YT

媒體人彭文正因指控前總統蔡英文的博士論文造假通緝，前總統陳水扁昨在節目中跨海專訪彭文正時直言看不下去，並承諾願意幫他作證，「用阿扁的不自由換取彭文正的自由」，希望彭返台面對司法。彭文正透過臉書回應，他每天都準備好回台灣，可是護照？蔡英文願意出庭嗎？

⭐2025總回顧

彭文正因質疑前總統蔡英文的博士論文造假，被檢方依加重毀謗、公然侮辱罪起訴，後因滯留美國未歸遭法院通緝。

彭文正受訪提及，2020年新冠疫情帶女兒去美國面試，臨時接獲通知論文毀謗案要開庭，因考量返台需要隔離及機位問題申請視訊出庭，不料後來就被通緝13年，距離期限還有9年之久。

陳水扁認為，彭文正的案件輕微，他自己在監獄也透過視訊開庭，「為什麼你不可以？我真的看不下去」。

陳水扁也質疑，蔡英文的論文門到底是「門都沒有」還是「羅生門」？法院民事判決證實只有散裝形式，沒有提出正式裝訂成冊的博士論文？LSE、SHL、IALS也沒有收藏她的博士論文？

彭文正臉書回應說，他每天都準備好回台灣，可是「我的護照呢？封到138年的檔案解封了嗎？法院願意開庭嗎？蔡英文願意出庭嗎？證據願意調查嗎？證人願意傳喚嗎？」

蔡英文卸任總統辦公室發言人蔡舒景表示，有關蔡英文英國學位一事，任何人都可以輕易地自包括校方官方網站在內取得正確資訊，過去或因為選舉等原因而來的不實抹黑，也陸續在司法檢視下真相大白，相信在相關討論前若有基本的準備，便不會受到錯假資訊的誤導混淆，避免不必要的離譜錯誤。

蔡英文 論文造假 通緝 陳水扁 護照 美國 彭文正

