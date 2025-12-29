快訊

福原愛認與江宏傑「婚後不久就感情破裂」 坦承當年太不成熟

中共明圍台軍演…國防部將開記者會回應！搶發監控機艦照秀海空戰力

學者：中共軍演公布精確座標 警惕飛彈越過台灣領空

立院初審住宅法 婚育宅比率保留仍待協商

中央社／ 台北29日電

立法院內政委員會今天初審通過住宅法部分條文修正草案，朝野立委對於應提供一定比率社宅出租給育有未成年子女的青年婚育家庭達共識，但婚育宅比率應明定為10%或20%，則保留待協商。

⭐2025總回顧

立法院內政委員會今天邀內政部次長董建宏、國土管理署長吳欣修等人列席，審查住宅法部分條文修正草案。經過前次（24日）逐條審查，多數條文遭保留、待協商，今天繼續進行第二輪審查。

經協商後，朝野立委達共識，住宅法增訂第19條之1，明定興辦社會住宅各年度計畫物件總量中，包租代管以達50%為原則；另增訂第20條之1，辦理都市計畫新訂、擴大或通盤檢討時，應衡酌當地人口發展及居住狀況，評估社宅使用需求、劃設社宅所需用地。

現行條文規定，社宅應至少提供40%以上比率出租給經濟或社會弱勢者，民眾黨立法院黨團、國民黨立委許宇甄、無黨籍立委高金素梅等人提案增為50%。民進黨立委黃捷、國民黨立委徐欣瑩、許宇甄等人提案，應提供一定比率給青年婚育家庭或育有未成年子女家庭；國民黨立委黃健豪則提案明定，至少提供20%比率出租給新婚2年內或育有未成年子女的婚育家庭。

吳欣修表示，考量城鄉差距，在都會區中央釋出社宅都在精華區，20%能做得到，但在中南部、台東、金門、馬祖等地，地方政府就有執行上的困難與分配壓力，建議修正為「提供至少10%比率出租予婚育家庭」。

董建宏則說，要考慮各地方政府的執行困境，東部、金馬等地期待中央蓋社宅提供給年輕公務人員來增加誘因，如果把比率訂清楚，年輕公務員就較難住進社宅；除保障弱勢者，也要保障有工作需求的年輕人，建議比例不要寫太高，讓各縣市政府執行上能有彈性。

國民黨立委牛煦庭說，修法應以20%為目標，但可以增加但書，如果租不出去就能轉給一般戶；國民黨立委張智倫表示，大家都非常支持婚育宅，國土署說至少提供10%，建議可以10%到20%的區間入法。最後協商無共識，條文遭保留。

另外，民眾黨團提案，中央應建置「社會住宅需求登記平台」，以及應定期公布租賃住宅市場不同物件型態、屋齡的每坪平均數、中位數等價格資訊，相關條文也保留待協商。

內政委員會召委、國民黨立委黃建賓最後表示，住宅法修正草案併案審查完竣，提報院會討論前，須經黨團協商。

社宅 國民黨 住宅法

延伸閱讀

賴政府不執行停砍公教年金 許宇甄：可砍不能停 民進黨雙標

賴總統邀韓國瑜國政茶敘 許宇甄批「鴻門茶」玩不膩

停砍公教年金卓榮泰批倒行逆施 許宇甄：請依法編預算 別再操作對立

南韓不改「中國（台灣）」 許宇甄批賴總統：連國名都守不住

相關新聞

影／黃國昌批賴總統「造謠」誣指在野擁抱習近平 限24小時道歉否則提告

賴清德總統近日接受媒體專訪，談及在野黨讚賞俄羅斯總統普廷非獨裁者、擁抱中國國家主席習近平。民眾黨主席黃國昌今天表示，沒想...

中選會7新任委員被提名人今送立法院審議 主委游盈隆等4人無黨籍

中選會目前僅剩4名委員，無法召開會議決議，衝擊明年選務運作。行政院今將行政院長卓榮泰提名的7位新任委員名單送立法院審議，...

點出蔣萬安的兩難...黃暐瀚給今年雙城論壇16字結論

今年雙城論壇昨天落幕，市長蔣萬安在論壇除呼應前年的雙城好、兩岸好，致詞時也談及「民國8年的五四運動」，公開在對岸強調「民...

陳水扁「看不下去」！因蔡英文論文案為他抱屈 彭文正：每天都準備好回台

媒體人彭文正因指控前總統蔡英文的博士論文造假遭通緝，前總統陳水扁昨在節目中跨海專訪彭文正時直言看不下去，並承諾願意幫他作...

阿扁促彭文正返國 彭護照被註銷難如願

前總統陳水扁近日訪問因前總統蔡英文論文事件，遭到通緝的學者彭文正時勸他勇敢回國，甚至願為他被關。對此，與陳水扁相熟的民眾黨立委陳昭姿受訪時透露，彭其實很想要回國，但外交部持續不給他更新護照，呼籲政府讓彭文正回國。

年改走回頭路非國家之福 退休公教安心了但勞工呢？

針對藍白聯手三讀通過的停砍年金法案，行政院決定副署但不執行，並聲請釋憲，此案能否上路出現變數。不論未來結局，世界各國都曾因為財務問題進行必要的年金改革，改革過程因為反對壓力過大，中途放棄者有，但通過後因為抗議壓力再修正回來的案例極為罕見。改革走回頭路，恐讓接下來任何退休制度變革難上加難。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。