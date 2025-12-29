阿扁促彭文正返國 彭護照被註銷難如願

快訊

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
針對近日前總統陳水扁專訪滯留美國的學者彭文正，白委陳昭姿透露其實彭很想回國。（中央社示意圖）
前總統陳水扁近日訪問因前總統蔡英文論文事件，遭到通緝的學者彭文正時勸他勇敢回國，甚至願為他被關。對此，與陳水扁相熟的民眾黨立委陳昭姿受訪時透露，彭其實很想要回國，但外交部持續不給他更新護照，呼籲政府讓彭文正回國。她認為阿扁並非透過挺彭文正的專訪向前總統蔡英文嗆聲，只是他的身分比較沒有顧慮而已。

前總統陳水扁近日動作頻頻，除了明年將在鏡電視開設節目以外，近日還專訪因為指控前總統蔡英文學歷造假，遭到通緝的台大新聞所教授彭文正，在專訪中陳水扁甚至鼓勵彭文正趕快回來，並稱如果要開庭，自己會幫忙作證，且若自己因此被關，「阿扁抓去關讓你恢復自由」。

彭文正尋回台管道

對此，中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛受訪時表示，阿扁在政治上有自己的想法，除了訪問彭文正以外，近日訪問民進黨立院總召柯建銘時也可看出，阿扁的想法與目前的主政者並不完全一致，至於他是以前總統的高度，在政治上的有其獨立見解，還是基於自己的案子沒有被特赦所以有不滿發言，不得而知。

不過，與陳水扁相熟、曾任陳水扁民間醫療小組發言人的民眾黨立委陳昭姿受訪時透露，彭文正近日有透過好友曹長青來台灣拜訪多位友人，並表達其實彭文正願意回台灣受審，但他因為沒有護照，因此沒有辦法登機。陳昭姿表示，新冠疫情期間，彭文正一度想要透過視訊接受庭訊，但是台灣這方面不允許。

阿扁比較沒有顧忌

「彭文正返台的意願愈來愈強！」陳昭姿指出，彭文正96歲的母親過世，他因無法回來感到遺憾，因此這次還有請其他民進黨立委協助。彭文正曾於2022年表示，自己的中華民國護照已遭註銷，因此無法回國，當時外交部表示，可申請返國專照以返國。但陳昭姿直言，該名民進黨立委已經向外交部多次詢問，但彭依舊無法拿到護照。

「陳總統應該是看到彭文正想要回國，因此對蔡總統比較沒有期待與顧忌！」陳昭姿強調，陳水扁醫療小組的很多人都希望可以特赦陳水扁，而且蔡總統卸任以後，論文相關的問題應該有討論空間，她認為，陳總統應該是內心有化學變化，且認為過去有些言論有被曲解的部分，可以透過訪談澄清，因此才對彭進行訪談。

應對彭文正文明以待

陳昭姿呼籲政府讓彭文正回國，並以文明的方式相待。她也提到，曹長青原本是在黑龍江大學畢業，只是因為對天安門事件有些批判，因此被共產黨取消護照，曹長青認為台灣不應該發生類似的狀況。

