快訊

日本新宿女子當街被刺多刀！她曝兇嫌身分 警追緝中

零逾放破功！土銀爆2.34億違約 專家示警：建商開始撐不住

雨亂台北跨年 101跨年煙火最佳觀賞地點在哪？氣象專家給答案

政院提名游盈隆等7人 請立院速審中選會人事

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
台灣民意基金會董事長游盈隆，被政院提名為中選會主委。聯合報系資料照
台灣民意基金會董事長游盈隆，被政院提名為中選會主委。聯合報系資料照

行政院29日表示，因應中選會6位委員（含主任委員及副主任委員）任期屆滿，及1位委員請辭後遺缺，行政院已將提名人選游盈隆、胡博硯、黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義等7人名單函送立法院審查。

⭐2025總回顧

行政院指出，中選會是貫徹憲法保障民主法治及人民參政權的獨立機關，為確保中選會辦理公職人員選舉、罷免及公民投票事務的公正性與專業性，行政院除循往例徵詢公正人士外，並函請立法院朝野各黨團推薦具法政相關學識、經驗之適任人選。

行政院本次提名秉持「含納各黨推薦」、「橫跨朝野背景」、「兼具理論實務」以及「中央地方經驗」等原則，提名游盈隆、胡博硯、黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義等7人，並指定游盈隆為委員並為主任委員，胡博硯為委員並為副主任委員。

其中，除陳宗義係繼任請辭委員遺缺，任期至2027年11月3日止外，其餘6人任期均至2029年11月3日止。

行政院強調，上述被提名人專長含括法政相關領域，學經歷俱優，行政院在提名時亦已考量政黨比例，符合中選會組織法規定。本次提名作業期盼立法院能儘早依法定程序審議通過，使未來選務工作順利推動。

中選會 立法院

延伸閱讀

中選會7新任委員被提名人今送立法院審議 主委游盈隆等4人無黨籍

避免中選會人事重演劉靜怡事件 賴總統將積極與綠委溝通

遞橄欖枝？中選會人選接受在野推薦 學者：「楚樵誘敵」試探藍白

民調／綠支持增7.3百分點 游盈隆：在野停砍年金、擋國防預算催化

相關新聞

黃國昌批賴總統「造謠」誣指在野擁抱習近平 限24小時道歉否則提告

賴清德總統近日接受媒體專訪，談及在野黨讚賞俄羅斯總統普廷非獨裁者、擁抱中國國家主席習近平。民眾黨主席黃國昌今天表示，沒想...

中選會7新任委員被提名人今送立法院審議 主委游盈隆等4人無黨籍

中選會目前僅剩4名委員，無法召開會議決議，衝擊明年選務運作。行政院今將行政院長卓榮泰提名的7位新任委員名單送立法院審議，...

年改走回頭路非國家之福 退休公教安心了但勞工呢？

針對藍白聯手三讀通過的停砍年金法案，行政院決定副署但不執行，並聲請釋憲，此案能否上路出現變數。不論未來結局，世界各國都曾因為財務問題進行必要的年金改革，改革過程因為反對壓力過大，中途放棄者有，但通過後因為抗議壓力再修正回來的案例極為罕見。改革走回頭路，恐讓接下來任何退休制度變革難上加難。

民進黨嗆鄭麗文：中共軍演當前卻喊先去北京 配合統戰操作

中共東部戰區今天突然宣布實施「正義使命－2025」軍演，並進行實彈射擊，國民黨主席鄭麗文也在媒體專訪稱，明年上半年盼先訪...

稱白讚賞普丁、習近平？ 黃國昌要總統道歉

「民眾黨並沒有讚賞普丁、擁抱習近平，我們要求總統賴清德24小時內道歉，否則就提告！」白委黃國昌29日針對賴總統28日專訪的說法召開記者會，痛批賴總統如今淪為「國家詐騙隊」隊長，實在是國家的悲哀、人民的不幸；前白委陳琬惠質疑，賴總統一直不願與在野對話，才是毀憲亂政。

中共又環台軍演是打誰的臉？ 台灣政壇各取所需

中國大陸解放軍東部戰區今天突然發布，將在台灣周圍進行名為「正義使命-2025」的軍事演習。這也是2024年賴清德當選總統後，解放軍對台的第四次環台軍演。此次軍演時機，正值美國川普政府國際戰略改變、台灣內部政情動盪、大陸又恰好更換東部戰區司令之際，情況錯綜複雜，難一概而論。 但從當中最「微觀」的台灣政治情勢來看，無疑是給陷入內外交迫的賴政府，一次很好「訴諸一致對外」的機會。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。