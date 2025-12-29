快訊

日本新宿女子當街被刺多刀！她曝兇嫌身分 警追緝中

零逾放破功！土銀爆2.34億違約 專家示警：建商開始撐不住

雨亂台北跨年 101跨年煙火最佳觀賞地點在哪？氣象專家給答案

聽新聞
0:00 / 0:00

民進黨嗆鄭麗文：中共軍演當前卻喊先去北京 配合統戰操作

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨發言人吳崢。圖／聯合報系資料照片
民進黨發言人吳崢。圖／聯合報系資料照片

中共東部戰區今天突然宣布實施「正義使命－2025」軍演，並進行實彈射擊，國民黨主席鄭麗文也在媒體專訪稱，明年上半年盼先訪北京再訪美國。民進黨發言人吳崢表示，鄭麗文此舉無視共軍軍演，已清楚暴露國民黨對中的真實立場，不只是交流，而是向中國傳遞政治訊號，配合統戰操作。

⭐2025總回顧

吳崢指出，面對中國持續軍演與武力威脅，鄭麗文高調宣示「先北京、再美國」，甚至強調見習近平「具有重大戰略意義」，顯示國民黨兩岸路線就是一切以北京為優先，完全忽視台灣安全與尊嚴。

吳崢表示，昨日雙城論壇才剛落幕，共軍隨即宣布對台軍演，形成諷刺對照。蔣萬安曾承諾共機不擾台才辦雙城論壇，如今承諾言猶在耳卻遭中國打臉，論壇中高喊的「雙城好、兩岸好」換來的卻是戰機呼嘯、軍演壓境，難道這就是中國送給蔣萬安的伴手禮嗎？

吳崢進一步指出，從日前翁曉玲等多名國民黨立委黑箱赴中、拒絕交代行程，到同一批人阻擋赴中申報揭露法案與杯葛國防、國安法案，國民黨一邊向北京靠攏、一邊削弱台灣防衛能力，早已形成清楚且危險的政治脈絡。在這樣的背景下，人民如何能相信所謂的鄭習會沒有沒有任何政治前提與交換條件？

吳崢強調，國民黨身為台灣主要在野黨，任何與中國的接觸與交流，都不應配合中國對台統戰操作，更不應把台灣的民主、安全與主權當成可以與中國交換的政治籌碼。

國民黨 吳崢 軍演

延伸閱讀

鄭麗文：希望明年徵召徵召李四川選新北市長

雙城論壇落幕共軍就圍台 民進黨團喊話在野勿擋國防預算

重申盼5明年上半年訪陸、美 鄭麗文：先去北京為優先

共軍圍台軍演 鄭麗文：賴總統挑釁對立把路走絕 連累台灣2300萬人

相關新聞

黃國昌批賴總統「造謠」誣指在野擁抱習近平 限24小時道歉否則提告

賴清德總統近日接受媒體專訪，談及在野黨讚賞俄羅斯總統普廷非獨裁者、擁抱中國國家主席習近平。民眾黨主席黃國昌今天表示，沒想...

中選會7新任委員被提名人今送立法院審議 主委游盈隆等4人無黨籍

中選會目前僅剩4名委員，無法召開會議決議，衝擊明年選務運作。行政院今將行政院長卓榮泰提名的7位新任委員名單送立法院審議，...

年改走回頭路非國家之福 退休公教安心了但勞工呢？

針對藍白聯手三讀通過的停砍年金法案，行政院決定副署但不執行，並聲請釋憲，此案能否上路出現變數。不論未來結局，世界各國都曾因為財務問題進行必要的年金改革，改革過程因為反對壓力過大，中途放棄者有，但通過後因為抗議壓力再修正回來的案例極為罕見。改革走回頭路，恐讓接下來任何退休制度變革難上加難。

民進黨嗆鄭麗文：中共軍演當前卻喊先去北京 配合統戰操作

中共東部戰區今天突然宣布實施「正義使命－2025」軍演，並進行實彈射擊，國民黨主席鄭麗文也在媒體專訪稱，明年上半年盼先訪...

稱白讚賞普丁、習近平？ 黃國昌要總統道歉

「民眾黨並沒有讚賞普丁、擁抱習近平，我們要求總統賴清德24小時內道歉，否則就提告！」白委黃國昌29日針對賴總統28日專訪的說法召開記者會，痛批賴總統如今淪為「國家詐騙隊」隊長，實在是國家的悲哀、人民的不幸；前白委陳琬惠質疑，賴總統一直不願與在野對話，才是毀憲亂政。

中共又環台軍演是打誰的臉？ 台灣政壇各取所需

中國大陸解放軍東部戰區今天突然發布，將在台灣周圍進行名為「正義使命-2025」的軍事演習。這也是2024年賴清德當選總統後，解放軍對台的第四次環台軍演。此次軍演時機，正值美國川普政府國際戰略改變、台灣內部政情動盪、大陸又恰好更換東部戰區司令之際，情況錯綜複雜，難一概而論。 但從當中最「微觀」的台灣政治情勢來看，無疑是給陷入內外交迫的賴政府，一次很好「訴諸一致對外」的機會。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。