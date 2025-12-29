中選會7新任委員被提名人今送立法院審議 主委游盈隆等4人無黨籍

中選會目前僅剩4名委員，無法召開會議決議，衝擊明年選務運作。行政院今將行政院長卓榮泰提名的7位新任委員名單送立法院審議，其中指定台灣民意基金會董事長游盈隆、東吳大學法律學系教授胡博硯擔任正副主委。根據政院資訊，胡博硯為時代力量黨籍，而提名委員陳宗義為民進黨籍，蘇嘉宏為國民黨籍，其餘4人皆為無黨籍。

行政院上周已對外曝光7名中選會委員人選，目前行政程序已完備，今天正式將名單函送立法院審查。提名人選包括正副主委游盈隆、胡博硯，以及委員黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義等，其中陳宗義為遞補繼任請辭委員遺缺，任期至2027年11月3日止，其餘6人任期均至2029年11月3日止。

根據政院資料，正副主委部分，游盈隆現職為台灣民意基金會董事長，專長為法政，為無黨籍；胡博硯現職為東吳大學法學院特聘教授，專長為憲法、行政法，為時代力量籍。

其餘委員方面，黃文玲現職為碩成國際法律事務所主持律師，專長為法律及內政，為無黨籍；李禮仲現職為中華科技大學專任教 授、副校長，專長為商業與金融監理法、公平法智財權法之交錯、行政法與比較憲法研究，為無黨籍；蘇嘉宏現職為輔英科技大學健康美容系專任教授，專長為憲法與行政法，為國民黨籍。

蘇子喬現職東吳大學政治學系教授，專長為憲政體制、選舉制 度、憲法、比較政治，為無黨籍；陳宗義桃園市選舉委員會委員，專長為法律，為民進黨籍。

行政院指出，中選會是貫徹憲法保障民主法治及人民參政權的獨立機關，為確保中選會辦理公職人員選舉、罷免及公民投票事務的公正性與專業性，行政院除循往例徵詢公正人士外，並函請立法院朝野各黨團推薦具法政相關學識、經驗的適任人選。

行政院表示，本次提名秉持「含納各黨推薦」、「橫跨朝野背景」、「兼具理論實務」以及「中央地方經驗」等原則，上述被提名人專長含括法政相關領域，學經歷俱優，行政院在提名時亦已考量政黨比例，符合中選會組織法規定。本次提名作業期盼立法院能儘早依法定程序審議通過，使未來選務工作順利推動。

中選會前主委李進勇、前副主委陳朝建等6名中選會委員任期至11月3日，依中選會組織法，「行政院長應於委員任滿3個月前，提名任命新任委員」，行政院長卓榮泰本應於8月3日提名新任委員，延宕已逾4個月；目前由中選會委員吳容輝代理主委行使職權，但依規定，須有5人才能舉行委員會議並決議。