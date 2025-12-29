快訊

就怕行動電源自燃爆炸！鋰電池回收前要做什麼事？QA詳解4問題更放心

北檢認證！曹興誠與陸女親密照非深偽 名嘴謝寒冰獲不起訴

「天邊孝子」哥控弟占遺產 法官肯定照護失智母判無罪

中共第5度環台軍演 基議長童子瑋：元旦升國旗 國民黨如何面對初衷？

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
中國大陸今天公布對台軍演區域。圖／取自中國大陸東部戰區
中國大陸今天公布對台軍演區域。圖／取自中國大陸東部戰區

中國大陸解放軍今天發布將在台灣周圍海域演習，公告演訓區域幾將台灣封鎖，將代表民進黨參選基隆市長的議長童子瑋今天說，難以想像國民黨，要如何面對元旦時升上的中華民國國旗。

共軍先前已曾進行4次被外界稱之「圍台」的軍事演習，解放軍東部戰區今晨宣布，將在30日上午8時至下午6時，再度在台灣周邊海空域舉行軍演，代號「正義使命-2025」。

童子瑋說，過幾天就是元旦，許多的政治人物跟國民，都會趁著一年的開始舉辦活動，也會對著中華民國國旗致意。當天空中飄揚的不只是國家的旗幟，可能還有繞台的軍機時，我們該用什麼心態面對中共，以及面對我們的國家。

童子瑋表示，這幾年他看見國民黨越來越在乎中共，卻越來越不在乎中華民國。反而是民進黨從前總統蔡英文到賴清德總統，連結台灣本土意識跟中華民國派，強化自身實力，展現守護國家的決心。

童子瑋說，賴總統說過最有力的一句話，是「我們不一定要同黨，但一定要同一國」，兩天後就要跨年，在元旦升旗的時候，他心中有一個真實的疑問，國民黨能心安理得面對他們的初衷，找回對國旗的認同，摒棄黨派之爭，回到守護國家的陣線嗎？

共軍 軍演

延伸閱讀

童子瑋：將提更好政見及願景 為基隆市民謀福利

民進黨徵召參選基隆市長 童子瑋談心境：將提更好政見跟願景

基隆市長人選…童子瑋稱全力以赴 藍：謝國樑成績有目共睹

選對會建議徵召參選基隆市長 童子瑋：一直全力以赴

相關新聞

黃國昌批賴總統「造謠」誣指在野擁抱習近平 限24小時道歉否則提告

賴清德總統近日接受媒體專訪，談及在野黨讚賞俄羅斯總統普廷非獨裁者、擁抱中國國家主席習近平。民眾黨主席黃國昌今天表示，沒想...

館長為陸品牌代言拿「沈家人」擋箭 沈伯洋：我家人有跟王滬寧簽約？

網紅「館長」陳之漢與中國大陸企業簽訂500萬人民幣代言合約，被傳背後疑是中共統戰部操刀，館長則以民進黨立委沈伯洋家人也在...

黃國昌嚴厲譴責共軍圍台軍演 酸賴總統指「共軍實力不到」是坐井觀天

針對中共解放軍發動環台軍演，民眾黨主席黃國昌今天表示，民眾黨表達嚴厲譴責跟抗議，此舉無助區域穩定與兩岸和平，只是把台灣人...

共軍圍台軍演 馬文君：中共「多因一果」的節奏選擇

共軍東部戰區宣布「正義使命-2025」對台演習，引發關注，國民黨立委馬文君分析，這是中共對美國軍售、日本局勢等因素下「多...

中共第5度環台軍演 基議長童子瑋：元旦升國旗 國民黨如何面對初衷？

中國大陸解放軍今天發布將在台灣周圍海域演習，公告演訓區域幾將台灣封鎖，將代表民進黨參選基隆市長的議長童子瑋今天說，難以想...

稱白讚賞普丁、習近平？ 黃國昌要總統道歉

「民眾黨並沒有讚賞普丁、擁抱習近平，我們要求總統賴清德24小時內道歉，否則就提告！」白委黃國昌29日針對賴總統28日專訪的說法召開記者會，痛批賴總統如今淪為「國家詐騙隊」隊長，實在是國家的悲哀、人民的不幸；前白委陳琬惠質疑，賴總統一直不願與在野對話，才是毀憲亂政。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。