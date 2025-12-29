快訊

就怕行動電源自燃爆炸！鋰電池回收前要做什麼事？QA詳解4問題更放心

北檢認證！曹興誠與陸女親密照非深偽 名嘴謝寒冰獲不起訴

「天邊孝子」哥控弟占遺產 法官肯定照護失智母判無罪

共軍圍台軍演 馬文君：中共「多因一果」的節奏選擇

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
共軍今早宣布圍台軍演，同時也預告明日在台灣周圍五大區域實施實彈射擊。圖／取自東部戰區公眾號
共軍今早宣布圍台軍演，同時也預告明日在台灣周圍五大區域實施實彈射擊。圖／取自東部戰區公眾號

共軍東部戰區宣布「正義使命-2025」對台演習，引發關注，國民黨立委馬文君分析，這是中共對美國軍售、日本局勢等因素下「多因一果」的結果，而非單一事件瞬間觸發；國民黨立委陳玉珍則說，現在感覺兩岸執政黨都往愈來愈硬的方向走，就怕會兩岸關係再惡化，並惡性循環下去。

台北-上海雙城論壇落幕次日，中共東部戰區發言人施毅今日上午7時30分就宣布，共軍將於29日展開「正義使命-2025」演習。東部戰區隨後再公告，30日將在台灣周邊展開實彈射擊，要求船隻和飛行器不要進入公告的海空域，其公告的演訓區幾乎將台灣完全封鎖包圍。共軍此次軍演也是賴清德總統2024年5月上任後，中共第四度大規模對台軍演。

馬文君分析，美國宣布最新一輪111億美元對台軍售是底層壓力源，與日本局勢近月升溫，讓北京更想把訊號打給外部；而雙城論壇提供了一個「不破壞交流場景、又能在會後補打一拳」的時點窗口，所以中共軍演更像是「多因一果」下的節奏選擇，而不是單一事件瞬間觸發。

陳玉珍憂心，其實兩岸以前是有來有往，現在因為執政黨眾多作為而出現變化，像是陸配成人球、限制兩岸人民往來、限制民代赴陸交流等，如此作用也會有反作用力。兩岸不往來，中共就做更硬的動作，台灣人民就會感到大陸不友善，而賴政府再拿台灣人民感受當工具罵中共，就如此惡行循環。

陳玉珍指出，中共過去還會說「寄希望於台灣人民」，兩岸間未來發展可以慢慢談，也許大家有想法時，慢慢就水道渠成；如今兩岸的執政黨都往更硬的地方去走，賴政府鐵了心做負面措施，感覺中共也逐漸失去耐心，慢慢在做「相關準備」。

陳玉珍認為，中共現在對不想談、不接觸的，就不要接觸，但對想接觸的人，還是願意接觸，像跟金門還是有往來，就怕現在的情況持續惡化，切斷台人赴陸交流，也不讓陸客來，如此惡性循環，關係愈來愈差，大家都不接觸。

國民黨立委馬文君。圖／馬文君提供
國民黨立委馬文君。圖／馬文君提供

共軍 軍演

延伸閱讀

曝海陸監偵無人機結構與大疆相近 馬文君憂：不只是單一標案

福麥連拿HMX、RDX標案 馬文君質疑「先有標案才有授權」

馬政府曾有馬桶商獲國防部訂單 馬文君：與裝修公司案不同

揭露福麥炸藥標案總額高達15億元 馬文君再提標案兩大疑點

相關新聞

黃國昌批賴總統「造謠」誣指在野擁抱習近平 限24小時道歉否則提告

賴清德總統近日接受媒體專訪，談及在野黨讚賞俄羅斯總統普廷非獨裁者、擁抱中國國家主席習近平。民眾黨主席黃國昌今天表示，沒想...

館長為陸品牌代言拿「沈家人」擋箭 沈伯洋：我家人有跟王滬寧簽約？

網紅「館長」陳之漢與中國大陸企業簽訂500萬人民幣代言合約，被傳背後疑是中共統戰部操刀，館長則以民進黨立委沈伯洋家人也在...

黃國昌嚴厲譴責共軍圍台軍演 酸賴總統指「共軍實力不到」是坐井觀天

針對中共解放軍發動環台軍演，民眾黨主席黃國昌今天表示，民眾黨表達嚴厲譴責跟抗議，此舉無助區域穩定與兩岸和平，只是把台灣人...

共軍圍台軍演 馬文君：中共「多因一果」的節奏選擇

共軍東部戰區宣布「正義使命-2025」對台演習，引發關注，國民黨立委馬文君分析，這是中共對美國軍售、日本局勢等因素下「多...

中共第5度環台軍演 基議長童子瑋：元旦升國旗 國民黨如何面對初衷？

中國大陸解放軍今天發布將在台灣周圍海域演習，公告演訓區域幾將台灣封鎖，將代表民進黨參選基隆市長的議長童子瑋今天說，難以想...

稱白讚賞普丁、習近平？ 黃國昌要總統道歉

「民眾黨並沒有讚賞普丁、擁抱習近平，我們要求總統賴清德24小時內道歉，否則就提告！」白委黃國昌29日針對賴總統28日專訪的說法召開記者會，痛批賴總統如今淪為「國家詐騙隊」隊長，實在是國家的悲哀、人民的不幸；前白委陳琬惠質疑，賴總統一直不願與在野對話，才是毀憲亂政。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。