立院初審助國產啤酒 麥芽啤酒花進口降至零關稅

中央社／ 台北29日電

為協助本土啤酒品牌長期營運生存與發展、降低啤酒生產成本等，立法院財政委員會今天初審通過海關進口稅則部分稅則修正草案，將麥芽及啤酒花的稅率調整為免稅。全案不須交由黨團協商。

立法院財政委員會今天併案審查立委林思銘、徐富癸、黃健豪、陳菁徽、王鴻薇、羅廷瑋、李彥秀分別所提海關進口稅則部分稅則修正草案，希望扶植本土釀酒產業，藉由修法調降相關製程原物料關稅。

立委所提修法版本，把現行未烘製麥芽、烘製麥芽的關稅從7.5%調降為免稅，以及將「霍布花（蛇麻毬果），未經研磨或製粉或呈團粒狀者」、「霍布花（蛇麻毬果），已研磨或製粉或呈團粒狀者；啤酒花精」的關稅，從現行的15%、7.5%分別調降為免稅。

林思銘等人提案表示，鑒於台灣本土品牌啤酒，長期受到國外品牌於稅率及市場低價的競爭排擠，雖然最近財政部關務署正式發布對中國大陸啤酒進口傾銷調查的最終認定結果，但為協助本土啤酒品牌長期的營運生存與發展，因此擬具海關進口稅則部分稅則修正草案，調降麥芽及啤酒花稅率。

財政部日前所提書面報告提及，財政部國庫署完成稅式支出評估，調降麥芽及啤酒花關稅將產生關稅稅收損失約新台幣7435萬元，但降稅後可提升國產啤酒市場競爭力，促使啤酒需求增長，預估增加1億6974萬元租稅收入，扣除關稅稅收損失後，最終稅收淨效益為9539萬元。

農業部則指出，鑒於大麥、啤酒花（蛇麻）相關製酒原物料以進口為主，國內無經濟規模栽培，是否調降麥芽、啤酒花、霍布花（啤酒花）萃取物等啤酒原物料的關稅稅率，尊重相關主管機關意見。

委員會開會時，在場立委及官員討論後，按立委提案初審通過，而民進黨立委郭國文、吳秉叡、李坤城等人發言時提醒，相關單位要重視中國洗產地等問題並加強查緝。全案不須交由黨團協商。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

