稱白讚賞普丁、習近平？ 黃國昌要總統道歉

「民眾黨並沒有讚賞普丁、擁抱習近平，我們要求總統賴清德24小時內道歉，否則就提告！」白委黃國昌29日針對賴總統28日專訪的說法召開記者會，痛批賴總統如今淪為「國家詐騙隊」隊長，實在是國家的悲哀、人民的不幸；前白委陳琬惠質疑，賴總統一直不願與在野對話，才是毀憲亂政。

不道歉將民事求償

民眾黨主席黃國昌29日於記者會質疑，總統賴清德28日在專訪時說：「民眾黨讚賞普丁、擁抱習近平」，但民眾黨根本就沒有說過這種話，賴總統公然成為「詐騙國家隊」的隊長。黃國昌呼籲24小時內賴總統要對民眾黨道歉，否則30日將會對賴總統提出民事訴訟並求償（《憲法》第52條僅保障總統豁免刑事追訴）。

宜蘭縣長參選人陳琬惠痛批，賴清德在28日的專訪曾說「立法院違反民主程序與委員會中心主義」，但其實是行政院拒絕依法編列預算，且在雙少數執政下不願與在野黨溝通；賴總統還說過「在野言行矛盾、不願審預算」，但民眾黨支持國防預算，只是反對不透明、不到貨的國防採購。她不滿指出，民進黨前總統陳水扁與蔡英文都有跟在野領袖溝通，只有賴清德不願對話。

賴總統上任混淆是非

「彈劾毀憲亂政的民選總統，才能守護民主！」陳琬惠歎說，不願接受大罷免32比0、不願執行立法院三讀通過的法律、還讓5位大法官破壞《憲訴法》的賴總統，有什麼臉要求台灣多數民意尊重？

嘉義市長參選人張啓楷不滿表示，賴總統的政治導師、新潮流大老洪奇昌近日頻繁訪中，陸委會說正面看待交流，賴總統還說願意幫忙解決中國問題，還說要招待中國國家主席習近平，這些不是通匪嗎？他質疑，賴總統上任以後，很多是非標準變得相當混亂，還持續抹紅在野黨，就任一年半把國家搞成這樣，台灣民眾不能再寵賴總統下去了。

抹黑國民不可取

針對賴總統在專訪中還說，在野黨過去主張「九二共識」是「一中各表」，但如今已不再強調「各表」，其路線基本上已轉向「一中同表」，甚至走向未來以「身為中國人為榮」的方向。黃國昌不滿表示，他是台灣人、中華民國國民，但賴總統卻公開帶頭抹黑，實在是國家的悲哀、人民的不幸。

