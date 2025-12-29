快訊

就怕行動電源自燃爆炸！鋰電池回收前要做什麼事？QA詳解4問題更放心

北檢認證！曹興誠與陸女親密照非深偽 名嘴謝寒冰獲不起訴

「天邊孝子」哥控弟占遺產 法官肯定照護失智母判無罪

影／要求賴清德總統為造謠言論道歉 黃國昌：否則提告求償

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌（中）、宜蘭縣長參選人陳琬惠（右）、嘉義市長參選人張啓楷（左）今天舉行記者會，指責民進黨政府連子彈都要外購，如何談國防自主。記者潘俊宏／攝影
民眾黨主席黃國昌（中）、宜蘭縣長參選人陳琬惠（右）、嘉義市長參選人張啓楷（左）今天舉行記者會，指責民進黨政府連子彈都要外購，如何談國防自主。記者潘俊宏／攝影

民眾黨主席黃國昌、宜蘭縣長參選人陳琬惠、嘉義市長參選人張啓楷今天舉行記者會，嚴正抗議並要求賴清德總統為公開造謠抹黑在24小時內道歉，雖然國家元首對刑事追訴有豁免權，但是賴清德若不道歉，民眾黨明天會到法院正式提告求償。

⭐2025總回顧

賴清德總統日前在專訪表示，國民黨與民眾黨的在野聯盟令人費解，他們公開讚賞普丁不是獨裁者，也擁抱習近平，卻要彈劾台灣民選總統。黃國昌對此表示，賴清德造謠成癮，國家元首對民事沒有豁免權，民眾黨會以此反制賴清德總統持續造謠。

黃國昌表示，他要請問賴清德，民眾黨何時讚賞普丁不是獨裁者？何時擁抱習近平？身為國家元首要說清楚講明白，否則國家元首就是帶頭造謠的人，限賴清德24小時內澄清道歉，否則民眾黨明天會到法院正式提告求償。

民眾黨主席黃國昌（右）今天舉行記者會，嚴正抗議並要求賴清德總統為公開造謠抹黑在24小時內道歉，否則民事提告求償。記者潘俊宏／攝影
民眾黨主席黃國昌（右）今天舉行記者會，嚴正抗議並要求賴清德總統為公開造謠抹黑在24小時內道歉，否則民事提告求償。記者潘俊宏／攝影

賴清德 民眾黨 黃國昌

延伸閱讀

黃國昌嚴厲譴責共軍圍台軍演 酸賴總統指「共軍實力不到」是坐井觀天

黃國昌批賴總統「造謠」誣指在野擁抱習近平 限24小時道歉否則提告

共軍圍台軍演 鄭麗文：賴總統挑釁對立把路走絕 連累台灣2300萬人

影／全國小草集結挺陳琬惠 黃國昌稱「最棒的碗粿」用行動改變宜蘭

相關新聞

黃國昌批賴總統「造謠」誣指在野擁抱習近平 限24小時道歉否則提告

賴清德總統近日接受媒體專訪，談及在野黨讚賞俄羅斯總統普廷非獨裁者、擁抱中國國家主席習近平。民眾黨主席黃國昌今天表示，沒想...

館長為陸品牌代言拿「沈家人」擋箭 沈伯洋：我家人有跟王滬寧簽約？

網紅「館長」陳之漢與中國大陸企業簽訂500萬人民幣代言合約，被傳背後疑是中共統戰部操刀，館長則以民進黨立委沈伯洋家人也在...

黃國昌嚴厲譴責共軍圍台軍演 酸賴總統指「共軍實力不到」是坐井觀天

針對中共解放軍發動環台軍演，民眾黨主席黃國昌今天表示，民眾黨表達嚴厲譴責跟抗議，此舉無助區域穩定與兩岸和平，只是把台灣人...

共軍圍台軍演 馬文君：中共「多因一果」的節奏選擇

共軍東部戰區宣布「正義使命-2025」對台演習，引發關注，國民黨立委馬文君分析，這是中共對美國軍售、日本局勢等因素下「多...

中共第5度環台軍演 基議長童子瑋：元旦升國旗 國民黨如何面對初衷？

中國大陸解放軍今天發布將在台灣周圍海域演習，公告演訓區域幾將台灣封鎖，將代表民進黨參選基隆市長的議長童子瑋今天說，難以想...

稱白讚賞普丁、習近平？ 黃國昌要總統道歉

「民眾黨並沒有讚賞普丁、擁抱習近平，我們要求總統賴清德24小時內道歉，否則就提告！」白委黃國昌29日針對賴總統28日專訪的說法召開記者會，痛批賴總統如今淪為「國家詐騙隊」隊長，實在是國家的悲哀、人民的不幸；前白委陳琬惠質疑，賴總統一直不願與在野對話，才是毀憲亂政。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。