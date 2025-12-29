影／要求賴清德總統為造謠言論道歉 黃國昌：否則提告求償

民眾黨主席黃國昌、宜蘭縣長參選人陳琬惠、嘉義市長參選人張啓楷今天舉行記者會，嚴正抗議並要求賴清德總統為公開造謠抹黑在24小時內道歉，雖然國家元首對刑事追訴有豁免權，但是賴清德若不道歉，民眾黨明天會到法院正式提告求償。

賴清德總統日前在專訪表示，國民黨與民眾黨的在野聯盟令人費解，他們公開讚賞普丁不是獨裁者，也擁抱習近平，卻要彈劾台灣民選總統。黃國昌對此表示，賴清德造謠成癮，國家元首對民事沒有豁免權，民眾黨會以此反制賴清德總統持續造謠。