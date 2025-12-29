快訊

就怕行動電源自燃爆炸！鋰電池回收前要做什麼事？QA詳解4問題更放心

北檢認證！曹興誠與陸女親密照非深偽 名嘴謝寒冰獲不起訴

「天邊孝子」哥控弟占遺產 法官肯定照護失智母判無罪

聽新聞
0:00 / 0:00

館長為陸品牌代言拿「沈家人」擋箭 沈伯洋：我家人有跟王滬寧簽約？

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨團稍早舉行「軍演演給誰看？國民黨還擋嗎？國防預算刻不容緩」記者會。記者黃婉婷／攝影
民進黨團稍早舉行「軍演演給誰看？國民黨還擋嗎？國防預算刻不容緩」記者會。記者黃婉婷／攝影

網紅「館長」陳之漢與中國大陸企業簽訂500萬人民幣代言合約，被傳背後疑是中共統戰部操刀，館長則以民進黨立委沈伯洋家人也在對岸經商回擊。沈伯洋批評，這是錯誤類比，「我們家人是跟王滬寧簽約了嗎？是跟解放軍簽約了嗎？」

⭐2025總回顧

自由時報報導，有知情人士指出，中國茶葉品牌華祥苑集團，近期已與館長簽下500萬人民幣代言合約；而中國網路巨頭網易公司，則負責提供館長社群帳號流量。而這背後疑似由「中共統戰部隊」親自操刀，動員多間具官方色彩公司，全方位挹注資金，以商業合作之名，行統戰之實。

民進黨團今天舉行「軍演演給誰看？國民黨還擋嗎？國防預算刻不容緩」記者會。針對館長爆出收統戰資金，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱指出，館長過去投資也有被夥伴欺騙的紀錄，若真的是國台辦操刀，也不保證不會是「投資詐騙」，也應證日本媒體所稱中共介選不惜重資，但這項合作恐會觸犯台灣法律。

沈伯洋指出，館長故意將此事跟他家人經商類比，實屬不當。首先，重點不在於館長跟誰簽約，而是簽約背後是誰，沒有退役解放軍將領、國台辦身分？「請問我們家人是跟王滬寧簽約了嗎？是跟解放軍簽約了嗎？」且館長是在中國賣東西，屬於賣家，他家公司是在台灣跟厄瓜多，性質為貿易商，屬於買家，按照此種邏輯，台灣所有消費者只要買到中國製的東西都叫「賺紅錢」。

沈伯洋提醒館長留意，與中國簽約背後除了單純的「養套殺」之外，是否還有中國官方在背後涉入，若館長接下來再做特定行為，可能違反「反滲透法」的問題，這也是陸委會的功能，要提醒風險的存在。

民進黨團副幹事長、立委范雲指出，館長應檢視「反滲透法」第4條、第7條，若資金來源明確要求影響我國大選，簽約前務必了解自身所負擔的相關責任是否有觸法嫌疑。

館長 沈伯洋 家人

延伸閱讀

雙城論壇落幕共軍就圍台 民進黨團喊話在野勿擋國防預算

吳宗憲回應藍委赴大陸提沈父器官 沈伯洋：心虛到只剩人格毀滅

高虹安貪汙無罪 沈伯洋：刑法書要改寫 陳玉珍也不用修法了

影／沈伯洋父女突遭錄影質問「為何做網軍？」 警揪45歲男3罪嫌函辦

相關新聞

黃國昌批賴總統「造謠」誣指在野擁抱習近平 限24小時道歉否則提告

賴清德總統近日接受媒體專訪，談及在野黨讚賞俄羅斯總統普廷非獨裁者、擁抱中國國家主席習近平。民眾黨主席黃國昌今天表示，沒想...

館長為陸品牌代言拿「沈家人」擋箭 沈伯洋：我家人有跟王滬寧簽約？

網紅「館長」陳之漢與中國大陸企業簽訂500萬人民幣代言合約，被傳背後疑是中共統戰部操刀，館長則以民進黨立委沈伯洋家人也在...

黃國昌嚴厲譴責共軍圍台軍演 酸賴總統指「共軍實力不到」是坐井觀天

針對中共解放軍發動環台軍演，民眾黨主席黃國昌今天表示，民眾黨表達嚴厲譴責跟抗議，此舉無助區域穩定與兩岸和平，只是把台灣人...

雙城論壇落幕共軍就圍台 陳玉珍：那明顯是直指賴政府

台北─上海雙城論壇剛落幕，共軍就發布將圍台軍演，民進黨立法院黨團喊話，請在野擋別再擋國防預算。國民黨立委陳玉珍反嗆，軍演...

中選會7新任委員被提名人今送立法院審議 主委游盈隆等4人無黨籍

中選會目前僅剩4名委員，無法召開會議決議，衝擊明年選務運作。行政院今將行政院長卓榮泰提名的7位新任委員名單送立法院審議，...

稱白讚賞普丁、習近平？ 黃國昌要總統道歉

「民眾黨並沒有讚賞普丁、擁抱習近平，我們要求總統賴清德24小時內道歉，否則就提告！」白委黃國昌29日針對賴總統28日專訪的說法召開記者會，痛批賴總統如今淪為「國家詐騙隊」隊長，實在是國家的悲哀、人民的不幸；前白委陳琬惠質疑，賴總統一直不願與在野對話，才是毀憲亂政。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。