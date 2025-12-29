館長為陸品牌代言拿「沈家人」擋箭 沈伯洋：我家人有跟王滬寧簽約？

網紅「館長」陳之漢與中國大陸企業簽訂500萬人民幣代言合約，被傳背後疑是中共統戰部操刀，館長則以民進黨立委沈伯洋家人也在對岸經商回擊。沈伯洋批評，這是錯誤類比，「我們家人是跟王滬寧簽約了嗎？是跟解放軍簽約了嗎？」

自由時報報導，有知情人士指出，中國茶葉品牌華祥苑集團，近期已與館長簽下500萬人民幣代言合約；而中國網路巨頭網易公司，則負責提供館長社群帳號流量。而這背後疑似由「中共統戰部隊」親自操刀，動員多間具官方色彩公司，全方位挹注資金，以商業合作之名，行統戰之實。

民進黨團今天舉行「軍演演給誰看？國民黨還擋嗎？國防預算刻不容緩」記者會。針對館長爆出收統戰資金，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱指出，館長過去投資也有被夥伴欺騙的紀錄，若真的是國台辦操刀，也不保證不會是「投資詐騙」，也應證日本媒體所稱中共介選不惜重資，但這項合作恐會觸犯台灣法律。

沈伯洋指出，館長故意將此事跟他家人經商類比，實屬不當。首先，重點不在於館長跟誰簽約，而是簽約背後是誰，沒有退役解放軍將領、國台辦身分？「請問我們家人是跟王滬寧簽約了嗎？是跟解放軍簽約了嗎？」且館長是在中國賣東西，屬於賣家，他家公司是在台灣跟厄瓜多，性質為貿易商，屬於買家，按照此種邏輯，台灣所有消費者只要買到中國製的東西都叫「賺紅錢」。

沈伯洋提醒館長留意，與中國簽約背後除了單純的「養套殺」之外，是否還有中國官方在背後涉入，若館長接下來再做特定行為，可能違反「反滲透法」的問題，這也是陸委會的功能，要提醒風險的存在。

民進黨團副幹事長、立委范雲指出，館長應檢視「反滲透法」第4條、第7條，若資金來源明確要求影響我國大選，簽約前務必了解自身所負擔的相關責任是否有觸法嫌疑。