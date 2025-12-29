快訊

黃國昌嚴厲譴責共軍圍台軍演 酸賴總統指「共軍實力不到」是坐井觀天

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
共軍今早宣布圍台軍演，同時也預告明日在台灣周圍五大區域實施實彈射擊。圖／取自東部戰區公眾號
共軍今早宣布圍台軍演，同時也預告明日在台灣周圍五大區域實施實彈射擊。圖／取自東部戰區公眾號

針對中共解放軍發動環台軍演，民眾黨主席黃國昌今天表示，民眾黨表達嚴厲譴責跟抗議，此舉無助區域穩定與兩岸和平，只是把台灣人民推得越來越遠，不會產生任何正面效益，倒是賴清德總統坐井觀天、有如井底之娃，丟臉的會是全體台灣人民。

⭐2025總回顧

中共東部戰區今天宣布，明天開始將在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南及台島以東進行演習。另外，解放軍也同步宣布明天上午8時至下午6時，將在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊。

不過，賴清德總統近日接受媒體專訪，談及中國近年沒有魚越雷池一步，就是因為對方實力不到，如今解放軍宣布展開「正義使命-2025」演習。

民眾黨上午舉行記者會，針對中共發動環台軍演，黃國昌受訪時表示，民眾黨表達嚴厲譴責跟抗議，此舉無助區域穩定與兩岸和平，只是把台灣人民推得越來越遠，「過去中共發動軍演，沒有產生任何積極正面助益，只是造成兩邊對立跟緊張。」

黃國昌說，軍事演習不會有任何積極正面效益，只會造成區域穩定、兩岸和平與兩岸人民善意健康的交流的阻礙，反倒是賴總統身為國家元首坐井觀天、講話有如井底之娃，「丟臉的不是他個人，而是全體台灣人民。」

媒體提問，軍購特別條例多次卡關，美方是否有對此施壓。黃國昌則表示，民眾黨的立場非常清楚，就是請賴總統履行承諾，只有兩張A4紙就要拿1.25兆預算，立法院如果就此放行，這是對不起台灣人民，「買什麼東西不知道，什麼時候交貨不知道，怎麼有這麼荒謬的事情？」

黃國昌說，面對既獨裁又無能的政府，總統只會藉由大內宣恐嚇台灣人民，「我們有志氣有勇氣對抗中共的文攻武嚇，也會有志氣跟勇氣對抗綠共的專制獨裁，這就是民眾黨的立場」，而從軍購特別條例送到立法院至今，沒有也任何一位美國政府官員接觸民眾黨。

黃國昌批賴總統「造謠」誣指在野擁抱習近平 限24小時道歉否則提告

賴清德總統近日接受媒體專訪，談及在野黨讚賞俄羅斯總統普廷非獨裁者、擁抱中國國家主席習近平。民眾黨主席黃國昌今天表示，沒想...

館長為陸品牌代言拿「沈家人」擋箭 沈伯洋：我家人有跟王滬寧簽約？

網紅「館長」陳之漢與中國大陸企業簽訂500萬人民幣代言合約，被傳背後疑是中共統戰部操刀，館長則以民進黨立委沈伯洋家人也在...

中選會7新任委員被提名人今送立法院審議 主委游盈隆等4人無黨籍

中選會目前僅剩4名委員，無法召開會議決議，衝擊明年選務運作。行政院今將行政院長卓榮泰提名的7位新任委員名單送立法院審議，...

稱白讚賞普丁、習近平？ 黃國昌要總統道歉

「民眾黨並沒有讚賞普丁、擁抱習近平，我們要求總統賴清德24小時內道歉，否則就提告！」白委黃國昌29日針對賴總統28日專訪的說法召開記者會，痛批賴總統如今淪為「國家詐騙隊」隊長，實在是國家的悲哀、人民的不幸；前白委陳琬惠質疑，賴總統一直不願與在野對話，才是毀憲亂政。

中共又環台軍演是打誰的臉？ 台灣政壇各取所需

中國大陸解放軍東部戰區今天突然發布，將在台灣周圍進行名為「正義使命-2025」的軍事演習。這也是2024年賴清德當選總統後，解放軍對台的第四次環台軍演。此次軍演時機，正值美國川普政府國際戰略改變、台灣內部政情動盪、大陸又恰好更換東部戰區司令之際，情況錯綜複雜，難一概而論。 但從當中最「微觀」的台灣政治情勢來看，無疑是給陷入內外交迫的賴政府，一次很好「訴諸一致對外」的機會。

