黃國昌嚴厲譴責共軍圍台軍演 酸賴總統指「共軍實力不到」是坐井觀天

針對中共解放軍發動環台軍演，民眾黨主席黃國昌今天表示，民眾黨表達嚴厲譴責跟抗議，此舉無助區域穩定與兩岸和平，只是把台灣人民推得越來越遠，不會產生任何正面效益，倒是賴清德總統坐井觀天、有如井底之娃，丟臉的會是全體台灣人民。

中共東部戰區今天宣布，明天開始將在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南及台島以東進行演習。另外，解放軍也同步宣布明天上午8時至下午6時，將在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊。

不過，賴清德總統近日接受媒體專訪，談及中國近年沒有魚越雷池一步，就是因為對方實力不到，如今解放軍宣布展開「正義使命-2025」演習。

民眾黨上午舉行記者會，針對中共發動環台軍演，黃國昌受訪時表示，民眾黨表達嚴厲譴責跟抗議，此舉無助區域穩定與兩岸和平，只是把台灣人民推得越來越遠，「過去中共發動軍演，沒有產生任何積極正面助益，只是造成兩邊對立跟緊張。」

黃國昌說，軍事演習不會有任何積極正面效益，只會造成區域穩定、兩岸和平與兩岸人民善意健康的交流的阻礙，反倒是賴總統身為國家元首坐井觀天、講話有如井底之娃，「丟臉的不是他個人，而是全體台灣人民。」

媒體提問，軍購特別條例多次卡關，美方是否有對此施壓。黃國昌則表示，民眾黨的立場非常清楚，就是請賴總統履行承諾，只有兩張A4紙就要拿1.25兆預算，立法院如果就此放行，這是對不起台灣人民，「買什麼東西不知道，什麼時候交貨不知道，怎麼有這麼荒謬的事情？」

黃國昌說，面對既獨裁又無能的政府，總統只會藉由大內宣恐嚇台灣人民，「我們有志氣有勇氣對抗中共的文攻武嚇，也會有志氣跟勇氣對抗綠共的專制獨裁，這就是民眾黨的立場」，而從軍購特別條例送到立法院至今，沒有也任何一位美國政府官員接觸民眾黨。