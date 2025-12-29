快訊

黃國昌批賴總統「造謠」誣指在野擁抱習近平 限24小時道歉否則提告

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌今天舉行記者會，嚴正抗議並要求賴清德總統為公開造謠抹黑在24小時內道歉，否則民事提告求償。記者潘俊宏／攝影
民眾黨主席黃國昌今天舉行記者會，嚴正抗議並要求賴清德總統為公開造謠抹黑在24小時內道歉，否則民事提告求償。記者潘俊宏／攝影

賴清德總統近日接受媒體專訪，談及在野黨讚賞俄羅斯總統普廷非獨裁者、擁抱中國國家主席習近平。民眾黨主席黃國昌今天表示，沒想到賴總統造謠成癮，竟然成為國家詐騙隊隊長，民眾黨限期在24小時之內道歉，否則明天將會正式提告求償。

⭐2025總回顧

民眾黨上午舉行「嚴正抗議，具體反制賴清德總統級造謠」記者會，黃國昌說，身為國家元首發言要本於事實，沒想到賴總統不但超越憲法，現在還成為國家詐騙隊隊長，聲稱民眾黨讚賞普廷並非獨裁者、擁抱習近平，完全就是背離事實、公開造謠。

「民眾黨什麼時候讚賞普廷？民眾黨什麼時候擁抱習近平？」黃國昌說，經過民眾黨比對逐字稿，賴總統確實就是這樣講，國家元首帶頭造謠何其悲哀，「限你24小時誠心道歉，否則民眾黨明天會到法院提告求償。」

黃國昌指出，憲法第52條讓總統有權免於刑事追訴，賴總統以此作為護身符，愛怎麼造謠就怎麼造謠，過去就是因為民進黨側翼的抹紅、抹黑，才會讓台灣的言論環境越來越惡劣、品質越來越低落，就連民進黨立委都自我作賤，親自扮演側翼的角色。

黃國昌強調，對於捍衛民主憲政與法治，民眾黨的決心非常堅定，台灣是台灣人的台灣，而不是民進黨的台灣，民主憲政屬於全體人民，絕對不容許民進黨恣意踐踏，「對我的發言有任何意見，歡迎賴總統出來公開辯論，而不是躲在綠媒後面取暖。」

黃國昌說，民進黨還要把台灣糟蹋到什麼程度，在野黨的監督都是親中叛國、不認同民進黨的人就是外部勢力，至於立委問責則是毀憲亂政，「請問賴總統跟獨裁者有什麼不一樣？你在做的事情不就是獨裁者行徑嗎？」

黃國昌表示，民眾黨想要傳遞的訊息非常明確，就是國家元首不應該帶頭造謠、詆毀在野黨，「針對任何公共政策，想要辯論隨時歡迎」，但是不要利用媒體優勢散布謠言，賴總統這種沒有下限的行為，民眾黨絕對不會逆來順受，台灣是民主法治國家，該怎麼辦就怎麼辦。

此外，針對賴總統「在野黨現在就是一中同表」的說法，黃國昌說，總統公開造謠是國家的悲哀、人民的不幸，「我黃國昌是台灣人，也是中華民國國民」，賴總統憑什麼講出這樣的話，難道是民進黨立委王義川上身？

民眾黨發言人張彤說明，限期賴總統在明天上午10時30分以前道歉，否則民眾黨就會提告並求償。

