重申盼5明年上半年訪陸、美 鄭麗文：先去北京為優先

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文今接受「千秋萬事」廣播專訪。圖／中廣新聞網提供
國民黨主席鄭麗文今天表示，盼在明年上半年訪問北京與華府，「我會以先去北京為優先」，因為「鄭習會」具有重大戰略意義，合理安排上也應該是先訪北京，再到美國。她也說，希望賴清德總統比她先一步去北京，但不要搞到最後「我還比你先一步去紐約。」

⭐2025總回顧

鄭麗文今接受「千秋萬事」廣播專訪表示，她剛上任後就想過，希望在明年上半年完成出訪，因為下半年即將投入輔選，黨內人力資源有限，美國智庫、大學、僑胞演講邀約不斷，她計畫會在美國停留久一點，盡量把該跑的行程走一趟。

鄭麗文表示，由於時間有限，沒辦法跑這麼多國家，因此，她會以先去北京為優先，因為全世界都高度關注，外界也很好奇，是不是真的，如同馬英九8年執政下，九二共識、反對台獨就是足夠的政治基礎，兩岸釋出的誠意跟善意，有辦法在今天如此嚴峻的形勢下還能破冰、打開和平之窗。

鄭麗文說，她見了大陸國家主席習近平，有非常重大的戰略意義跟訊息，合理的安排上，應該是先去北京訪問後，再到美國去，美國智庫和各界也都非常高度關注，整個過程一定是公開，不可能是黑箱、密室，不需要擔心。美國在台協會（AIT）很密切與國民黨駐美代表保持暢通聯繫，且已多次交流互動，瞭解她的想法、訊息跟動態，沒有任何問題。

鄭麗文說，她上任不到兩個月，民進黨的國安幕僚都已經幫她寫好訪習近平的所有劇本，恨不得她照他們的劇本演出，非常歹毒，不只在國內帶風向，還要拿去騙外國人。她也要誠懇跟賴清德總統說，只有一個條件、只有一個基礎，就是「九二共識、反對台獨」，從頭到尾就這麼簡單。

鄭麗文也說，民進黨很怕萬一她跟習近平見面以後，兩岸春暖花開、真的釋出重大和平訊息，賴清德怎麼辦，所以她說，只要賴總統接受九二共識、下架台獨黨綱，搞不好會比她更先見到習近平，何必一天到晚用奧步謊言想破壞和平會面？

鄭麗文也酸，中華民國總統訪問友邦要過境美國，還沒有人像賴總統拖這麼久沒辦法去的，「你不緊張，我都替你緊張」，不要挑撥離間，說在野黨擋軍購，美國當了將近百年的世界第一大強國，玩國際政治不是像賴這種「中二生」的水準，還每天就想著怎麼對付在野黨。

