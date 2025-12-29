內政部：兩要件散布仇恨言論才挨罰 講網路戒嚴太超過

因應「賴十七條」，行政院會通過「社會秩序維護法」修正草案，散佈仇恨性言論可罰，遭藍營質疑「網路戒嚴」。內政部次長馬士元今稱比喻太超過，強調主張納粹、解放軍攻台等鼓勵攻擊的言論，或主張中華民國主權不存在，皆符合定義，個人政治意願表達不在此限，且僅有行政處分，沒有刑事處分。

根據修正草案，在公園、車站或其他公共場所，以旗幟、標語、等物品倡議、宣傳、散布或播送仇恨性言論、恐怖主義或境外敵對勢力激化社會對立或消滅中華民國主權的主張，足以影響公共秩序，將處3天以下拘留或3萬元以下罰鍰，透過網路散布則可要求網路相關業者限制甚至中止服務。

內政委員會今天繼續審查「住宅法」修正草案等44案，馬士元會前接受媒體聯訪，回應在野質疑社維法修法正當性。他說明，

台灣有「行政處分」跟「刑事處分」兩種不同的樣態，社維法屬於「行政處分」，包括亂丟菸蒂、亂吐痰、開車超速，都屬於行政處分。

針對仇恨性言論定義，馬士元說明，國際上最著名的就是「納粹」，在歐盟、美國等國家，只要提到納粹主張，基本上就是仇恨性言論，主張解放軍攻擊台灣亦然，標準一致，這屬於行政處分，若有人主張到台北捷運放煙霧彈，就屬於刑事處分，是用刑法追訴，兩者有所差別。

至於何謂「消滅中華民國」，馬士元舉例，包括鼓勵攻擊、主張中華民國主權不存在，或是主張以外國的方式來取代中華民國主權，這在全世界每個國家的標準都類似；至於主張「台灣國」是否代表消滅中華民國嗎，馬說，個人政治意願表達、文化或族群認同，或提出願與中國、越南統一，都屬言論自由範疇。

馬士元反問，今天不會因為被開超速罰單，就說是戒嚴吧？所以如果講「網路戒嚴」就太超過。