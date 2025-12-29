快訊

陳水扁聲援彭文正 蔡英文辦公室：博士學位可輕易查證 避免不必要離譜錯誤

國防部15億元子彈標案 我早能自製卻外購惹議

【專家之眼】預算僵局下的突破口：設「綠色通道」拒絕政治情勒

聯合報／ 陳國樑／政大財政系教授暨系主任
賴清德總統（右）25日批評在野黨，稱連人民需要的預算，都可用政治理由阻擋，還有什麼資格再談憲政；行政院長卓榮泰（左）拜託立委多多支持，讓中央政府總預算能順利完成。記者季相儒／攝影
賴清德總統（右）25日批評在野黨，稱連人民需要的預算，都可用政治理由阻擋，還有什麼資格再談憲政；行政院長卓榮泰（左）拜託立委多多支持，讓中央政府總預算能順利完成。記者季相儒／攝影

115年度中央政府總預算案審查深陷泥淖，行政、立法兩院的對峙，使體制運作幾近停滯，也加深社會焦慮與對立；「政治失靈」的沉重代價，正由全體國人共同承受。追根究柢，預算風暴的導火線，並非在野陣營的無端杯葛，而是行政院拒絕依法編列預算——本應最受憲法拘束的行政權，反倒成為撼動憲法權力分立原則的根源。

⭐2025總回顧

這場預算案審查之爭，其核心始終在於「法治」。立法通過、總統公告生效的法律——無論是原住民禁伐補償、公糧收購價格，抑或警消津貼——若行政院選擇性地忽視，拒絕將法律義務落實為預算安排，就已不再是單純的政策理念分歧，而是行政權對立法權的公然挑戰。在野黨主導的立法院，若在此關鍵環節輕易妥協，逕行審議非法預算，是立法權的自我否定，法律已淪為空文。

不幸之幸在於台灣跟美國不一樣，並不會因預算僵局而面臨政府關門的危機。根據《預算法》，總預算案未能於期限內完成議決，各機關預算之執行，按「馬照跑、舞照跳」原則進行；簡單地說，「該收的稅費照收」、「該發的金錢照發」、「延續中計畫照做」、「必須借的錢照借」，是以政府機關運作得以持續，並不會因預算審議延宕而停擺。

在「馬照跑、舞照跳」原則下，唯有「新增計畫」與「新興資本支出」必須待總預算案完成審議後，方可動支。由於我國中央政府總預算結構高度僵化，這兩類支出占比微小，實際影響有限。以115年度為例，新增計畫與新興資本支出總額約2,036億元（其中近半、約850億元係由國防部主管），在全年度編列歲出金額3兆350億元中，僅占6.71%。

然而，預算終究是施政計畫的具體實現。在野立委若基於法治原則，拒絕審議未依法編列的預算，勢必立刻被貼上「阻礙國家發展」的標籤，承受鋪天蓋地的攻訐與抹黑。

賴總統與卓揆深諳此道，於是一古腦兒搬出癌症新藥基金、擴大癌症篩檢以及地方災防建設等，具有高度情緒渲染效果的預算項目，刻意推上輿論的風口浪尖，使之轉化為道德壓迫的政治籌碼，試圖將預算僵局的全部政治成本，全數轉嫁於在野黨。

面對來自執政黨的政治情緒勒索，在野黨可以靈活運用《預算法》，築起預算審查的防火牆，建立「綠色通道」，順勢掌握政事推動的主控權。《預算法》第54條第2款第1目之但書明訂，在總預算案未能於期限內完成議決時，新增計畫與新興資本支出仍可在原編列額度內，經立法院同意後執行。

據此，國民黨與民眾黨可對於總預算中具有高度社會共識、攸關民生的新興計畫，制定優先推動清單，建立「綠色通道」機制。在野黨可以公開宣告：雖然預算因編製違法而暫緩審議，但對於如藥物、疫苗、通勤月票與災防建設等新增計畫與新興資本支出，基於人民利益考量，先行同意動支。

一旦建立「綠色通道」，執政黨所謂「藍白綁架預算」的指控將不攻自破。當在野黨轉化被動為主動，確保民生計畫優先執行，道德與輿論的攻擊自然失去立足點。

政治不應是此消彼長的零和博奕，也不應成為寸草不生的焦土對決；預算審查更不該淪為政治情緒勒索的修羅場。在野黨的堅持，是為了維護法治；「綠色通道」的提議，則是為了守護民生。靈活運用法律規定，在野黨不僅可以突破道德與輿論的困境，更展現了「嚴審預算、民生優先」的雙重高度與擔當。

情緒勒索 綠色

延伸閱讀

科索沃國會大選出口民調：執政黨有望勝出但恐難過半

批賴總統曲解憲法恐嚇人民 吳宗憲：絕不讓「朕意」凌駕法律

卓榮泰批立院審中央政府總預算「一塊錢都還沒審」用兩個字勉勵閣員

電視專訪轟「在野黨有違常理」 賴總統：擁抱習近平卻要彈劾民選總統

相關新聞

上海雙城論壇 蔣萬安提民國談民主 盼台海不再波濤

今年雙城論壇歷經波折，昨天終於在上海登場。台北市長蔣萬安在論壇致詞談及「民國八年的五四運動」，公開在對岸強調「民國及民主...

新聞眼／蔣萬安隱喻「波濤」 既雙城也兩岸

一波多折的雙城論壇昨天登場，台北市長蔣萬安致詞經過精心鋪排，他先以「台灣海峽」串起一九四九年大時代歷史的兩岸悲歡離合，又...

【專家之眼】預算僵局下的突破口：設「綠色通道」拒絕政治情勒

115年度中央政府總預算案審查深陷泥淖，行政、立法兩院的對峙，使體制運作幾近停滯，也加深社會焦慮與對立；「政治失靈」的沉...

【總編開箱】蔣萬安與澤倫斯基啟示錄 賴總統還看不清該選那條路嗎？

台北市長蔣萬安28日赴上海雙城論壇，公開在主論壇上提「民國」、談「民主」，更盼談起台灣海峽時，不再是呼嘯與波濤，而是繁榮與和平。差不多同一時間，歷經近4年戰火的烏克蘭總統澤倫斯基正準備與美國總統川普會晤談俄烏和平計畫，但烏克蘭人民持續承受戰爭帶來的殘酷折磨。在和平、對話與誤判、衝突之間，賴清德總統難道還看不清該選擇哪條路？

快閃上海 蔣萬安：盼台海不再波濤呼嘯 雙城論壇簽署兩項合作備忘錄

今年雙城論壇歷經波折，昨（28）日終於在上海登場。台北市長蔣萬安在論壇致詞談及「民國8年的五四運動」，公開在對岸強調「民...

日媒報導中共介選…韓國瑜怒駁抹紅 諷共諜在綠營

日媒報導稱，中共解放軍與北京沃民高新科技疑似聯手在立法院長韓國瑜競選高雄市長期間，建立輿情分析系統干預台灣選舉。韓國瑜昨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。