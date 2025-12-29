日媒報導中共介選…韓國瑜怒駁抹紅 諷共諜在綠營

日媒報導稱，中共解放軍與北京沃民高新科技疑似聯手在立法院長韓國瑜競選高雄市長期間，建立輿情分析系統干預台灣選舉。韓國瑜昨天怒斥，抹紅、抹黑、抹臭既廉價、又拙劣，卻是轉移執政不力的好方法。國民黨主席鄭麗文也批民進黨只剩扣紅帽，非常不可取。

韓國瑜昨透過臉書反擊，從王立強到向心夫妻，和這兩天新聞影射過的共諜人物，根本完全不認識。若真有中共介入選舉，按照活靈活現的劇本發展，今日主政者怎會是當今聖上？「選前繪聲又繪影，選後證明假訊息，滿街敲鑼抓共諜，竟在綠營自家裡。」

韓國瑜表示，台灣的民主是人民一票一票親自投出來的決定，兩千萬人民幣就能動搖台灣人民的投票意志？太看輕台灣人民，也羞辱台灣民主。他提醒為政者，民為貴、社稷次之，君為輕，順序千萬別顛倒。

鄭麗文昨表示，很遺憾一個來路不明的錄音，沒有任何證據就大張旗鼓帶風向、認知作戰，背後用心非常歹毒，做法非常粗暴。她對台灣選民，也對台灣民主深具信心，但民進黨見獵心喜，恨不得加油添醋不斷擴大。

國民黨立委羅智強說，韓國瑜把賴清德總統嚇到只剩抹紅爛招，把消息放給國外媒體，再出口轉內銷，由綠媒側翼加油添醋，再來個不具名國安人士證實，正是典型的綠營造謠一條龍。國民黨立委徐巧芯也批，當年的王立強、向心案騙了多少人，結果選舉結束後就無聲無息，透過抹紅、抹黑的選舉騙術，還嫌不夠多？