訪陸會習？鄭麗文舉連戰為例 「做該做的事」

聯合報／ 記者鄭媁洪子凱陳宥菘／台北報導

國民黨主席鄭麗文日前鬆口，有意在明年上半年訪陸。她昨天出席「連胡會廿周年研討會」時表示，二○○四年，時任黨主席連戰的和平之旅，黨內至少有一半聲音反對，但國民黨「還是做了該做的事」；她相信透過兩岸的智慧，絕對可以化解歧見、和解，帶來和平。

⭐2025總回顧

鄭麗文指出，連戰曾自責，自己二○○四年無法奪回政權，讓兩岸陷入兵凶戰危，台灣隨時會面對戰爭的陰影，如果不勇敢做一些事，他對不起歷史，因此積極推動破冰之旅與和平之旅。只要堅信正確的道路，即便在當年那樣艱險的環境下，搞不好還會因此鋃鐺入獄，連戰仍認為，重大的兩岸之旅必須跟當時總統陳水扁通話，因此在「兩顆子彈」的氛圍下，國民黨還是做了該做的事。

鄭麗文說，當連戰踏上中國大陸土地的那一刻，兩岸的人心都不一樣了，當年春暖花開，全世界高度關注，真的迎來不一樣氛圍和善意，原來兩岸真的可以不用兵戎相見，更不需要自相殘殺；不只是兩岸免於自相殘殺、也不只是區域的穩定，而是人類的和平。

對於賴清德總統質疑，「鄭習會」背後有條件。鄭麗文說，很多人潑髒水、從中破壞，幫她編了很多情景，包括門票說、條件交換說，這些都不存在，「只有九二共識，反對台獨」；既然前總統李登輝的「兩國論」已被證明是不可能達成的幻影，甚至「台獨金孫」賴清德都說不需要宣布台獨，賴總統這麼想跟大陸國家主席習近平珍珠奶茶、吃晚餐，只要接受九二共識、下架台獨黨綱，「相信他可能比我更先見到習近平」。

鄭麗文 連戰 國民黨 珍珠奶茶 黨主席 九二共識 賴清德 習近平

延伸閱讀

相關新聞

雙城論壇快閃 蔣萬安「一日早去晚回」揮手笑回2字

今年雙城論壇今登場，北市長蔣萬安上午7時出發赴上海出席主論壇後，傍晚5時45分飛抵台灣，快閃半天，蔣萬安今抵台入境，看到...

蔣萬安登陸提「民國＋民主」 藍白：人民在乎台海穩定與民主理念

雙城論壇今天登場，台北市長蔣萬安也親赴上海參與，在致詞中提及民國8年五四運動，強調「民國及民主」，藍白議員肯定蔣萬安致詞內容...

日媒報導中共介選…韓國瑜怒駁抹紅 諷共諜在綠營

日媒報導稱，中共解放軍與北京沃民高新科技疑似聯手在立法院長韓國瑜競選高雄市長期間，建立輿情分析系統干預台灣選舉。韓國瑜昨...

訪陸會習？鄭麗文舉連戰為例 「做該做的事」

國民黨主席鄭麗文日前鬆口，有意在明年上半年訪陸。她昨天出席「連胡會廿周年研討會」時表示，二○○四年，時任黨主席連戰的和平...

上海雙城論壇 蔣萬安提民國談民主

今年雙城論壇歷經波折，昨天終於在上海登場。台北市長蔣萬安在論壇致詞談及「民國八年的五四運動」，公開在對岸強調「民國及民主...

扁聲援彭文正 蔡英文辦公室：博士學位可輕易查證 避免不必要離譜錯誤

前總統陳水扁替因指控前總統蔡英文論文造假而遭通緝滯美的媒體人彭文正抱不平，蔡英文卸任總統辦公室發言人蔡舒景表示，有關蔡英...

