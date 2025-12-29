聽新聞
0:00 / 0:00

雙城論壇／陸學者：城市交流 未來不會僅限台北上海

聯合報／ 特派記者謝守真、記者洪子凱／連線報導

對於上海市長龔正提及「兩岸一家親」，陸委會昨回應，既然要說一家親，就要互相尊重，不要機艦擾台，不要文攻武嚇。國民黨台北市議員楊植斗表示，台海和平是兩岸人民最大共識，希望民進黨不要再為反而反。針對台北市長蔣萬安談話，上海涉台學者包承柯表示，蔣萬安以務實態度看待兩岸現狀，也讓外界看到在不利環境下，兩岸城市交流仍有存在空間，未來可能也不會僅限於上海與台北。

⭐2025總回顧

包承柯指出，蔣萬安在演講中談及兩岸關係時，從自身當天來回上海的經歷出發，形容行程雖緊湊，卻親眼看到兩岸之間「和平而繁忙」景象，反映其對兩岸關係的基本看法，不必採取情緒化或對立語言，而是以務實角度談論兩岸現實。

至於蔣萬安提及五四運動「德先生、賽先生」，包承柯說，從歷史進程看，兩岸中國人擁有共同語言，也存在相似的發展思考邏輯，蔣萬安的談話表現得相當清楚。

對於蔣萬安提到希望台海不要再出現「呼嘯」與「波濤」，包承柯說，兩岸當前的核心問題，並非軍機繞台等具體事件，而是台獨分裂勢力長期推動分裂主張，才是破壞兩岸關係的關鍵因素。大陸相關軍事行為屬於對台獨分裂行徑的反制作為，兩岸和平與發展空間將更為寬廣。其他縣市與大陸城市間雖未必具備如雙城論壇機制，但在特定需求下，城市交流仍可能以不同形式存在，未來也不會僅限於上海與台北。

民眾黨議員陳宥丞表示，大多數人民最大期望就是台海的穩定與和平，再來就是希望能傳遞民主理念，蔣萬安致詞特別提到兩個論述，值得肯定，但更重要的是雙城論壇後續作為。

民進黨議員許淑華說，台灣從來不是主動挑釁與武力威脅的一方，蔣所提及繁榮與和平格外諷刺，致詞中看不出實質內容，接下來可看共機、軍艦是否繼續跨過海峽中線？

蔣萬安 上海 雙城論壇 陸委會 國民黨

延伸閱讀

蔣萬安登陸提「民國＋民主」 藍白：人民在乎台海穩定與民主理念

雙城論壇快閃 蔣萬安「一日早去晚回」揮手笑回2字

蔣萬安赴上海提「民國」、「五四運動」 還談台北隨機攻擊事件

雙城論壇登場！蔣萬安今赴上海 與人型機器人互動

相關新聞

上海雙城論壇 蔣萬安提民國談民主 盼台海不再波濤

今年雙城論壇歷經波折，昨天終於在上海登場。台北市長蔣萬安在論壇致詞談及「民國八年的五四運動」，公開在對岸強調「民國及民主...

新聞眼／蔣萬安隱喻「波濤」 既雙城也兩岸

一波多折的雙城論壇昨天登場，台北市長蔣萬安致詞經過精心鋪排，他先以「台灣海峽」串起一九四九年大時代歷史的兩岸悲歡離合，又...

日媒報導中共介選…韓國瑜怒駁抹紅 諷共諜在綠營

日媒報導稱，中共解放軍與北京沃民高新科技疑似聯手在立法院長韓國瑜競選高雄市長期間，建立輿情分析系統干預台灣選舉。韓國瑜昨...

訪陸會習近平？鄭麗文舉連戰為例 「做該做的事」

國民黨主席鄭麗文日前鬆口，有意在明年上半年訪陸。她昨天出席「連胡會廿周年研討會」時表示，二○○四年，時任黨主席連戰的和平...

雙城論壇／拜會龔正互贈禮 蔣萬安：兩岸能對話像定心丸

雙城論壇昨天登場前，台北市長蔣萬安先拜會「老朋友」上海市長龔正，蔣萬安說，兩岸氛圍緊張，能夠面對面坐下來說話，本身就是一...

雙城論壇／陸學者：城市交流 未來不會僅限台北上海

對於上海市長龔正提及「兩岸一家親」，陸委會昨回應，既然要說一家親，就要互相尊重，不要機艦擾台，不要文攻武嚇。國民黨台北市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。