雙城論壇／陸學者：城市交流 未來不會僅限台北上海

對於上海市長龔正提及「兩岸一家親」，陸委會昨回應，既然要說一家親，就要互相尊重，不要機艦擾台，不要文攻武嚇。國民黨台北市議員楊植斗表示，台海和平是兩岸人民最大共識，希望民進黨不要再為反而反。針對台北市長蔣萬安談話，上海涉台學者包承柯表示，蔣萬安以務實態度看待兩岸現狀，也讓外界看到在不利環境下，兩岸城市交流仍有存在空間，未來可能也不會僅限於上海與台北。

包承柯指出，蔣萬安在演講中談及兩岸關係時，從自身當天來回上海的經歷出發，形容行程雖緊湊，卻親眼看到兩岸之間「和平而繁忙」景象，反映其對兩岸關係的基本看法，不必採取情緒化或對立語言，而是以務實角度談論兩岸現實。

至於蔣萬安提及五四運動「德先生、賽先生」，包承柯說，從歷史進程看，兩岸中國人擁有共同語言，也存在相似的發展思考邏輯，蔣萬安的談話表現得相當清楚。

對於蔣萬安提到希望台海不要再出現「呼嘯」與「波濤」，包承柯說，兩岸當前的核心問題，並非軍機繞台等具體事件，而是台獨分裂勢力長期推動分裂主張，才是破壞兩岸關係的關鍵因素。大陸相關軍事行為屬於對台獨分裂行徑的反制作為，兩岸和平與發展空間將更為寬廣。其他縣市與大陸城市間雖未必具備如雙城論壇機制，但在特定需求下，城市交流仍可能以不同形式存在，未來也不會僅限於上海與台北。

民眾黨議員陳宥丞表示，大多數人民最大期望就是台海的穩定與和平，再來就是希望能傳遞民主理念，蔣萬安致詞特別提到兩個論述，值得肯定，但更重要的是雙城論壇後續作為。

民進黨議員許淑華說，台灣從來不是主動挑釁與武力威脅的一方，蔣所提及繁榮與和平格外諷刺，致詞中看不出實質內容，接下來可看共機、軍艦是否繼續跨過海峽中線？