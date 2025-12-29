聽新聞
雙城論壇／拜會龔正互贈禮 蔣萬安：兩岸能對話像定心丸

聯合報／ 特派記者楊正海謝守真／上海報導
雙城論壇昨天登場，台北市長蔣萬安（左）贈送「雙城共榮・北捷紀念錫盤」，象徵兩市交流密不可分、如捷運穩定前行；上海市長龔正（右）則回贈「玉蘭綻放・堅如磐石」藝術瓷瓶，寄意兩市人民情誼潔如玉蘭、堅如磐石。圖／台北市政府提供
雙城論壇昨天登場前，台北市長蔣萬安先拜會「老朋友」上海市長龔正，蔣萬安說，兩岸氛圍緊張，能夠面對面坐下來說話，本身就是一種力量，就像一顆定心丸，告訴兩岸民眾只要願意交流、溝通，和平穩定就有可能。龔正則形容，蔣萬安是「上海人民的老朋友」，並指蔣前年親赴上海雙城論壇，為推進兩市務實合作作出積極努力。

蔣萬安前年赴上海與龔正在論壇會場自拍等畫面，令人印象深刻。蔣昨上午抵達時，由上海常務副市長吳偉、上海市台辦副主任李驍東等人接機。蔣萬安贈龔正主禮「雙城共榮・北捷紀念錫盤」，象徵兩市交流密不可分、穩定前行；龔正則回贈「玉蘭綻放・堅如磐石」藝術瓷瓶，寄意兩市人民情誼潔如玉蘭、堅如磐石。

蔣萬安表示，他在飛機上還跟同仁聊，這次來上海的感覺就是「快」，從台北起飛到降落，航程相當從台北坐高鐵到高雄。這給他很深的啟示，只要有心、願意交流，雙城距離可以很近，兩岸距離也一定不會遠。大家常說「念念不忘，必有迴響」，今年雙城論壇雖然有點晚，但就像老朋友見面，只要心意在，雖然晚但都會水到渠成。

「今天的見面，意義遠比我們個人要大得多。」蔣萬安說，在兩岸氛圍如此緊張之下，雙城能夠持續舉辦、能夠面對面坐下來說話，本身就是一種力量；面對面交流是任何東西都沒辦法取代的，所以他常講，愈困難愈需要溝通。

龔正表示，這次雙城論壇將進一步促進兩市合作，也將為兩岸和平發展、融合發展作出新的貢獻。

雙城論壇去年雙邊簽訂合作備忘錄（ＭＯＵ），北市動物園將以黑腳企鵝和上海動物園交換小貓熊。北市副市長林奕華昨率團赴上海動物園參訪時表示，希望明年二月，小貓熊就可以到台北動物園，再由民眾來命名。

蔣：小貓熊是可愛溫暖的牽掛

蔣萬安雖未參與上海動物園行程，但他昨會見龔正時表示，台北小朋友都在問「小貓熊什麼時候可以來？」很感謝上海團隊的幫忙，讓小貓熊的血緣更新有具體進展，這不只是動物園的事，這是兩座城市間「可愛且溫暖」的牽掛。

