扁聲援彭文正 蔡英文辦公室：博士學位可輕易查證 避免不必要離譜錯誤

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
前總統蔡英文在臉書分享她重返母校倫敦政經學院（LSE）。（取自蔡英文臉書）
前總統蔡英文在臉書分享她重返母校倫敦政經學院（LSE）。（取自蔡英文臉書）

前總統陳水扁替因指控前總統蔡英文論文造假而遭通緝滯美的媒體人彭文正抱不平，蔡英文卸任總統辦公室發言人蔡舒景表示，有關蔡英文英國學位一事，事實上任何人都可以輕易地自包括校方官方網站在內取得正確資訊，過去或因為選舉等原因而來的不實抹黑，也陸續在司法檢視下真相大白，相信在相關討論前若有基本的準備，便不會受到錯假資訊的誤導混淆，避免不必要的離譜錯誤。

彭文正因指控蔡英文博士論文造假遭檢方起訴，台北地院審理期間因兩次未到庭遭通緝至今，其妻李晶玉年初透露彭文正很想回台，還說彭文正受了很多委屈。陳水扁以「受刑人跨海專訪通緝犯」為題專訪彭文正，他說，彭文正不是逃亡，輕微罪行竟用通緝，他看不下去。

陳水扁喊話彭文正回台，若要開庭，他願意替彭文正作證，若因為作證要被抓去關，他沒關係，他關讓彭文正恢復自由。

