影／這些人若不並列族名或不增原民父或母姓 將喪失原民身分
原住民身分法2001年施行，3年前修法後公告施行，根據修正前第4條第3項，父母離婚或其中一方死亡，具原民身分父或母行使未成年子女權利義務而取得原民身分，若在明年2026年1月5日前，未取傳統姓名或冠原民父或母的姓，失去原民身分。據了解，全台初估受影響約7000人，消息一出引發族人憂心，立委伍麗華說，三天來辦公室接到逾70通電話詢問。
⭐2025總回顧
原住民身分法2001年施行後，起初符合條件即可取得原民身分，不用改姓也不用取傳統名，但2023年12月18日修正後，2024年1月3日起施行，新增2年「過度規定」，若用「舊法」取得原民身分，須在明年1月5日前完成取或並列原民傳統姓名，或改從具原民身分父或母姓，才可以保有原民身分。
屏東縣府民政處表示，26日接獲內政部來函，全台初估受影響約7000人，其中屏東有452人。
會有此「過度規定」，伍麗華說，主因大法官對於「原母漢父」釋憲，因而修法公告。受影響是根據修正施行前原住民身分法第4條第3項，因父母離婚或一方死亡，且由具原住民身分父或母行使未成年子女權利義務而取得原住民身分者，需在明年1月5日前完成取用或並列原民姓名或傳統名。或從具原民身分母或父的姓，才可以保有原民身分。
伍麗華說，她當初在內政委員會時就發現此情況，主動提案修法將落日條款（過度規定）刪除，都未受重視，至今未排審，影響某部分人權益，對原民學生衝擊最大就是，喪失獎學金、學雜費減免或國外補助，有些人甚至不能領禁伐補償，衍伸土地爭議。
伍麗華說，雖然之後可依法重新補辦登記恢復原民身分，但期間有空窗。辦公室團隊近3天接逾70通詢問電話，不斷增加。若明年1月5日前未完成登記者，她也要求戶所要在1月5日後，針對未完成列傳統姓名或姓名變更者，逐一打電話或掛號通知，提醒在期限內補辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言