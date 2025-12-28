影／這些人若不並列族名或不增原民父或母姓 將喪失原民身分

原住民身分法2001年施行，3年前修法後公告施行，根據修正前第4條第3項，父母離婚或其中一方死亡，具原民身分父或母行使未成年子女權利義務而取得原民身分，若在明年2026年1月5日前，未取傳統姓名或冠原民父或母的姓，失去原民身分。據了解，全台初估受影響約7000人，消息一出引發族人憂心，立委伍麗華說，三天來辦公室接到逾70通電話詢問。

原住民身分法2001年施行後，起初符合條件即可取得原民身分，不用改姓也不用取傳統名，但2023年12月18日修正後，2024年1月3日起施行，新增2年「過度規定」，若用「舊法」取得原民身分，須在明年1月5日前完成取或並列原民傳統姓名，或改從具原民身分父或母姓，才可以保有原民身分。

屏東縣府民政處表示，26日接獲內政部來函，全台初估受影響約7000人，其中屏東有452人。

會有此「過度規定」，伍麗華說，主因大法官對於「原母漢父」釋憲，因而修法公告。受影響是根據修正施行前原住民身分法第4條第3項，因父母離婚或一方死亡，且由具原住民身分父或母行使未成年子女權利義務而取得原住民身分者，需在明年1月5日前完成取用或並列原民姓名或傳統名。或從具原民身分母或父的姓，才可以保有原民身分。

伍麗華說，她當初在內政委員會時就發現此情況，主動提案修法將落日條款（過度規定）刪除，都未受重視，至今未排審，影響某部分人權益，對原民學生衝擊最大就是，喪失獎學金、學雜費減免或國外補助，有些人甚至不能領禁伐補償，衍伸土地爭議。