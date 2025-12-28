原住民身分法落日條款剩不到一周 族人批沒緩衝期、趕鴨子上架

排灣族30多歲巫比的父親是漢人，母親是原住民，父母親在她5歲時離異，她與胞妹由母親扶養，她一直從父親漢姓，如今卻突然接收到因原住民身分法修正後落日條款，須趕在明年1月5日前，須加上母親的姓或改與族名並列，才維持原民身分。族人批，政策宣導卻常忽略身分議題，這次讓族人措手不及。

30多歲巫比與原民丈夫在屏東縣創業開店，她說，她本月23日才得知有相關修法後落日條款，以她來說，當時父母親離異，她跟妹妹都是從父親漢姓，當時母親也有打電話到戶政單位詢問，因為撫養權由母親，也因此一直有原民身分。

但近兩三年來因為原住民身分法修法後，有落日條款，巫比說，接到朋友分享後才得知自己跟妹妹是受到影響的，她思考再影響最小的情況下，決定採取姓名登記的並列族名方式，這樣帳戶、公司名稱等影響會是最小的，只需要在加族語名字即可。

「宣導期真的太短了！」巫比說，失掉身分其實是很嚴重的，原民會、戶政單位等應該是要合作，一起來宣導，就像很多關於原民政策宣導，都是講原民金融貸款、禁伐補償等，身分政策宣導卻很少。

「牽一髮而動全身」，巫比說，真的太晚通知了，也不是說要並列族名就看馬上並列，有的要經過長輩討論，加上族語拼音也有變化，因為母親也是族語老師，所以可以很快協助要並列的族語名字。

立委伍麗華說，此事也揭露落日條款的問題，很多族人可能改以並列族民為主，但去到戶所，可能一天也辦不了，「會不知道要取什麼族名」，或是姓名登記後，身分證的欄位字數不足，有字數限制等。

也有族人擔憂，或是族人出生後，被非原民家庭收養，現在已經找不到原生家庭該怎麼辦？伍麗華說，相關情況很多都是個案討論。

屏東縣政府民政處表示，接獲內政部初步清查，全國約有7000筆名冊清查，屏東縣約有452人，明年1月5日前若沒有到戶所辦理，1月5日之後，還有到期的30天辦理期間，因此在2月5日會寄出催告，族人要記得接獲催告7天內來戶所辦理，否則會喪失原民身分。