蔣萬安快閃上海 2025雙城論壇留下多項紀錄

台北市長蔣萬安今天結束雙城論壇行程，當日往返上海台北，是論壇期間待在上海時間最短的台北市長，也未像前兩任市長在第2次赴滬參加論壇時就與中國大陸國台辦主任會面；而本屆也是歷來最晚舉行的論壇。

2025台北上海城市論壇27、28日在上海舉行。本次論壇過程波折，9月時傳出延宕，最終決定在12月舉行後，又因為當月台北發生隨機傷人事件，蔣萬安決定縮短參加行程，僅參加28日上午主論壇部分。

就在出發前一晚，27日深夜宜蘭外海發生規模7.0地震，台北市明顯有感，捷運全線慢速行駛，在當時災損不明的情況下，又為蔣萬安赴上海行程增添變數。最終蔣萬安「快閃」上海，僅停留約6個小時，是雙城論壇開辦15年來，台北市長在上海待最短的一次。

當前兩岸關係緊繃，本屆雙城論壇也呈現出特殊性。

雙城論壇2010年由時任台北市長郝龍斌創立，採一年一次、分別在台北和上海舉行的方式進行市政交流。郝龍斌在2011、2013年兩次到上海參加論壇，並在2013年與時任中國大陸國台辦主任張志軍會面。

繼任的台北市長柯文哲任內，2015、2017、2019共3次到上海參加論壇，後兩次並分別與時任國台辦主任張志軍與劉結一會面。2020、2021、2022年，則因為COVID-19疫情，雙城論壇改成在兩地線上舉辦。

此次台北團成員之一的政大外交學系教授黃奎博告訴中央社記者，北市府已強調論壇以市政交流為主，市政以外的活動必須看主客觀條件，加上又有突發事件，蔣萬安行程很趕，這次並未按照「慣例」與國台辦主任宋濤相見，是很合情合理的安排，並認為陸方也都能理解。

黃奎博認為，兩人見與不見都沒有不妥。如果蔣萬安與宋濤見面，可以針對兩岸的城市交流和和平穩定交流；如果不見面，就是讓雙城論壇先聚焦市政，不讓外界見縫插針的機會。

黃奎博是台北市政府市政顧問，參與了3年的雙城論壇。他認為，不同城市的市政交流互動非常必要。以昨天深夜台北地震為例，雙城論壇兩方工作人員密切溝通，甚至設想了如果蔣萬安不能到場的預案，這正是基於兩市多年工作關係的累積，才能相互體諒，不是一次碰面就能做到。

上海涉台學者包承柯受訪時也表示，兩岸城市事務交流的安排是務實而有意義的。

包承柯說，距離2025年結束只剩下3、4天，總算辦了本屆雙城論壇，蔣萬安能夠來上海6小時，可以看出今年的雙城論壇非常不容易，關鍵就是現在兩岸關係的大背景並不好。這種情況下，如果把很多政治問題按照過去指標來參照，是給蔣萬安過多壓力。