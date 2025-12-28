聽新聞
0:00 / 0:00

蔣萬安盼台海不再「呼嘯波濤」引關注 陸學者解讀：以務實角度看兩岸

聯合報／ 記者謝守真／上海即時報導
2025年台北上海雙城論壇主論壇28日在上海「世界會客廳」舉行，在主論壇開始前，上海市長龔正先會見台北市長蔣萬安及台北市代表團。記者謝守真／攝影
2025年台北上海雙城論壇主論壇28日在上海「世界會客廳」舉行，在主論壇開始前，上海市長龔正先會見台北市長蔣萬安及台北市代表團。記者謝守真／攝影

台北市長蔣萬安28日當日來回台北、上海出席雙城論壇主論壇並致辭。針對蔣萬安在致辭中的兩岸論述，以及此次論壇在緊張的大環境下仍能順利舉行的意義，上海涉台學者包承柯表示，蔣萬安以務實態度看待兩岸現狀，也讓外界看到在不利背景下，城市交流仍有其存在空間。

⭐2025總回顧

包承柯受訪指出，蔣萬安在演講中談及兩岸關係時，從自身「當天來回」上海的經歷出發，形容行程雖緊湊，卻親眼看到兩岸之間「和平而繁忙」的景象，反映其對兩岸關係的基本看法。他認為，蔣萬安未採取情緒化或對立語言，而是以務實角度談論兩岸現實。

包承柯進一步指出，蔣萬安在談話中回顧中國近代史與兩岸關係的歷史背景，從「五四運動」談到「德先生、賽先生」，並連結兩岸共同追求現代化的歷史脈絡。他表示，從歷史進程來看，兩「岸中國人擁有共同語言，也存在相似的發展思考邏輯」，這在蔣萬安今天的講話中表現得相當清楚。

對於蔣萬安提到希望台海之間不要再出現「呼嘯」與「波濤」式對立，引發外界解讀其意有所指，包承柯認為，兩岸當前的核心問題，並非軍機繞台等具體事件，而是台獨分裂勢力長期推動分裂主張，這才是破壞兩岸關係的關鍵因素。他指出，相關軍事行為屬於對台獨分裂行徑的反應性作為，若能制止相關挑釁，兩岸和平與發展空間將更為寬廣。

就蔣萬安未進一步觸及政治定位或「深水區」議題，包承柯表示，城市論壇本就在在特定框架下運作，在「九二共識、一個中國」框架下運作，重點在務實處理兩岸事務性問題。兩岸城市交流涉及大量市政與管理層面的實務，需要透過交流累積共識與經驗，此次論壇讓台灣市政官員在上海進行有意義的參訪與了解，本身即具實際價值。

對蔣萬安此次未如前兩任台北市長，在第二次赴上海參加雙城論壇期間與國台辦主任會面，包承柯指出，當前兩岸互動大環境本就緊張，在此情況下，政治性論壇並不容易舉行。他表示，能在年末、且外部環境不利下順利舉辦2025年雙城論壇已屬不易，蔣萬安能在最後階段赴上海停留約六小時出席主論壇，更顯得來不易。

包承柯認為，在此情勢下，若仍以過往標準檢視是否會面或會見層級等政治指標，反而會增加不必要壓力。他直言，蔣萬安目前承受的壓力已相當大，務實讓城市交流回歸城市層面，較符合現階段實際情況。

此外，針對台灣近期涉及公務員赴陸許可及相關法規調整，是否影響其他縣市推動城市交流，包承柯指出，相關法規修正的重點在於為兩岸交流設置障礙，台灣民進黨當局並不希望將台北與上海的雙城論壇模式複製至其他縣市，這樣的政策訊號相當明確。不過他也說，其他縣市與大陸城市之間，雖未必具備如雙城論壇般制度化機制，但在特定需求下，城市交流仍可能以不同形式存在，未來也不會僅限於上海與台北。

圖為台北市長蔣萬安在28日雙城論壇主論壇後接受兩岸媒體聯訪。記者謝守真／攝影
圖為台北市長蔣萬安在28日雙城論壇主論壇後接受兩岸媒體聯訪。記者謝守真／攝影

蔣萬安 上海 雙城論壇

延伸閱讀

蔣萬安登陸提「民國＋民主」 藍白：人民在乎台海穩定與民主理念

雙城論壇快閃...蔣萬安「一日早去晚回」揮手笑回2字！

蔣萬安赴上海提「民國」、「五四運動」 還談台北隨機攻擊事件

雙城論壇登場！蔣萬安今赴上海 與人型機器人互動

相關新聞

上海雙城論壇 蔣萬安提民國談民主 盼台海不再波濤

今年雙城論壇歷經波折，昨天終於在上海登場。台北市長蔣萬安在論壇致詞談及「民國八年的五四運動」，公開在對岸強調「民國及民主...

新聞眼／蔣萬安隱喻「波濤」 既雙城也兩岸

一波多折的雙城論壇昨天登場，台北市長蔣萬安致詞經過精心鋪排，他先以「台灣海峽」串起一九四九年大時代歷史的兩岸悲歡離合，又...

日媒報導中共介選…韓國瑜怒駁抹紅 諷共諜在綠營

日媒報導稱，中共解放軍與北京沃民高新科技疑似聯手在立法院長韓國瑜競選高雄市長期間，建立輿情分析系統干預台灣選舉。韓國瑜昨...

訪陸會習近平？鄭麗文舉連戰為例 「做該做的事」

國民黨主席鄭麗文日前鬆口，有意在明年上半年訪陸。她昨天出席「連胡會廿周年研討會」時表示，二○○四年，時任黨主席連戰的和平...

雙城論壇／拜會龔正互贈禮 蔣萬安：兩岸能對話像定心丸

雙城論壇昨天登場前，台北市長蔣萬安先拜會「老朋友」上海市長龔正，蔣萬安說，兩岸氛圍緊張，能夠面對面坐下來說話，本身就是一...

雙城論壇／陸學者：城市交流 未來不會僅限台北上海

對於上海市長龔正提及「兩岸一家親」，陸委會昨回應，既然要說一家親，就要互相尊重，不要機艦擾台，不要文攻武嚇。國民黨台北市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。