雙城論壇快閃 蔣萬安「一日早去晚回」揮手笑回2字

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安上午7時出發赴上海出席主論壇後，傍晚5時45分飛抵台灣，快閃半天，蔣萬安今抵台入境，看到大批媒體接機，微笑點頭揮手致意，媒體問此行是否順利？蔣萬安微笑回答「順利，謝謝，辛苦了，謝謝！」記者林麗玉／攝影
今年雙城論壇今登場，北市長蔣萬安上午7時出發赴上海出席主論壇後，傍晚5時45分飛抵台灣，快閃半天，蔣萬安今抵台入境，看到大批媒體接機，微笑點頭揮手致意，媒體問此行是否順利？蔣萬安微笑回答「順利，謝謝，辛苦了，謝謝！」

⭐2025總回顧

今年雙城論壇一波三折，原本蔣萬安9月底要率團赴上海，但因簽署的兩項合作備忘錄因籌備不及延至年底舉辦；後排定議會總質詢過後的12月27日、28日兩天一夜，又因發生1219隨機攻擊案，接下來又是大型活動跨年晚會，北市府宣布市長僅出席28日主論壇，雙城論壇快閃半天行程，其他參訪由副市長林奕華代表出席。

蔣萬安此行雙城論壇，上午10時40分與上海市長龔正老朋友再度會面後，上午11時在上海世界會客廳出席主論壇，並在致詞時呼應前年的「雙城好、兩岸好」，表達期盼「不久的將來，當大家談論到台灣海峽的時候，想到的不再是波濤與呼嘯，而是和平與繁榮」。

隨即蔣萬安下午搭乘華航班機返國，原訂晚間6時20分抵達松山機場，提早在傍晚5時45分抵達，對於此行快閃雙城論壇，蔣萬安微笑簡短回應，順利、辛苦了。

蔣萬安 雙城論壇 上海

