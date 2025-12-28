上海市長雙城喊「兩岸一家親」 陸委會：那就不要機艦擾台

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
上海市長龔正28日在雙城論壇致詞時，歡迎台灣同胞多到大陸，實地感受「兩岸一家親」的親情與溫情。對此，陸委會冷回表示，「既然要說一家親，就不要機艦擾台，不要文攻武嚇」。（本報系資料照片）
上海市長龔正28日在雙城論壇致詞時，歡迎台灣同胞多到大陸，實地感受「兩岸一家親」的親情與溫情。對此，陸委會冷回表示，「既然要說一家親，就不要機艦擾台，不要文攻武嚇」。（本報系資料照片）

台北上海雙城論壇歷經波折，今日終於登場，台北市長蔣萬安致詞強調接觸與對話，表示願台海不再呼嘯與波濤，而是繁榮與和平；上海市長龔正則歡迎台灣同胞多到大陸，實地感受「兩岸一家親」的親情與溫情。對此，陸委會則冷回表示，「既然要說一家親，就不要機艦擾台，不要文攻武嚇」。

⭐2025總回顧

蔣萬安今天在雙城論壇致詞時重申「雙城好，兩岸好」，表示希望台海不再是波濤與呼嘯，而是和平與繁榮，並指相信「接觸」比「牴觸」好，「對話」比「對抗」好，「了解」比「誤解」好，「互動」比「衝突」好。他還提到「民國」、五四運動與「民主」。

同場，龔正致詞表示，「兩岸同胞血脈相連」、命運與共，常來常往、走近走親是共同願望，表示上海將以最大的誠意歡迎台灣同胞來走走看看，了解大陸、認識上海，實地感受「兩岸一家親」的親情與溫情。會前，他與蔣萬安會面時則說，「要和平、要發展、要合作、要交流」是兩岸民眾共同的願望。

針對雙城論壇台北、上海兩市市長在論壇致詞以及會前會面的談話，陸委會28日下午透過書面回應表示，「既然要說一家親，就要互相尊重，不要機艦擾台，不要文攻武嚇。」

陸委會回應內容簡短，僅針對龔正提及「兩岸一家親」提出反駁，並未針對蔣萬安致詞的相關發言，包括期許兩岸和平與繁榮給予回應。

上海 蔣萬安 龔正

延伸閱讀

雙城論壇登場！蔣萬安今赴上海 與人型機器人互動

雙城論壇 龔正稱蔣萬安是「上海人民的老朋友」

雙城論壇演說 蔣萬安盼繁榮與和平：台海不再是呼嘯與波濤

雙城論壇 上海市長龔正贈蔣萬安《玉蘭綻放・堅如磐石》瓷瓶

相關新聞

上海雙城論壇 蔣萬安提民國談民主 盼台海不再波濤

今年雙城論壇歷經波折，昨天終於在上海登場。台北市長蔣萬安在論壇致詞談及「民國八年的五四運動」，公開在對岸強調「民國及民主...

新聞眼／蔣萬安隱喻「波濤」 既雙城也兩岸

一波多折的雙城論壇昨天登場，台北市長蔣萬安致詞經過精心鋪排，他先以「台灣海峽」串起一九四九年大時代歷史的兩岸悲歡離合，又...

日媒報導中共介選…韓國瑜怒駁抹紅 諷共諜在綠營

日媒報導稱，中共解放軍與北京沃民高新科技疑似聯手在立法院長韓國瑜競選高雄市長期間，建立輿情分析系統干預台灣選舉。韓國瑜昨...

訪陸會習近平？鄭麗文舉連戰為例 「做該做的事」

國民黨主席鄭麗文日前鬆口，有意在明年上半年訪陸。她昨天出席「連胡會廿周年研討會」時表示，二○○四年，時任黨主席連戰的和平...

雙城論壇／拜會龔正互贈禮 蔣萬安：兩岸能對話像定心丸

雙城論壇昨天登場前，台北市長蔣萬安先拜會「老朋友」上海市長龔正，蔣萬安說，兩岸氛圍緊張，能夠面對面坐下來說話，本身就是一...

雙城論壇／陸學者：城市交流 未來不會僅限台北上海

對於上海市長龔正提及「兩岸一家親」，陸委會昨回應，既然要說一家親，就要互相尊重，不要機艦擾台，不要文攻武嚇。國民黨台北市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。