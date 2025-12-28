鄭麗文：若接受九二共識 賴清德可能比我更快見到習近平

國民黨主席鄭麗文下午出席由夏潮聯合會舉辦的「連胡會廿年路漫漫—從國共和解到兩岸合作」紀念座談會。鄭麗文表示，20年前的國民黨主席連戰與中國共產黨總書記胡錦濤會面是非常歷史性的創舉，在兩岸兵凶戰危、局勢非常緊急的時刻，如果不是領導人重大的政治決心跟擔當，就無法看到當年連胡會的成行。但20年過去，令人感慨的是，如今兩岸關係再次兵凶戰危。鄭麗文期許國民黨能再一次打開歷史窗口，搭起和平橋樑。

鄭麗文致詞時表示，對於外傳與要習近平見面要有門票、有交換，鄭麗文反駁是不實的指控，「只有九二共識、反對台獨」。鄭麗文進一步說，既然李登輝的兩國論已經不可能了 ；陳水扁、蔡英文都說公開說不可能台獨；連「台獨金孫」也都說台獨議題不存在。鄭麗文指，賴清德想跟習主席喝珍珠奶茶吃晚餐 ，「只要接受九二共識、下架台獨綱領。我相信他可能比我更先見到習主席」。 國民黨主席鄭麗文下午出席由夏潮聯合會舉辦的「連胡會廿年路漫漫—從國共和解到兩岸合作」紀念座談會。記者黃義書／攝影