鄭麗文：若接受九二共識 賴清德可能比我更快見到習近平
國民黨主席鄭麗文下午出席由夏潮聯合會舉辦的「連胡會廿年路漫漫—從國共和解到兩岸合作」紀念座談會。鄭麗文表示，20年前的國民黨主席連戰與中國共產黨總書記胡錦濤會面是非常歷史性的創舉，在兩岸兵凶戰危、局勢非常緊急的時刻，如果不是領導人重大的政治決心跟擔當，就無法看到當年連胡會的成行。但20年過去，令人感慨的是，如今兩岸關係再次兵凶戰危。鄭麗文期許國民黨能再一次打開歷史窗口，搭起和平橋樑。
⭐2025總回顧
鄭麗文致詞時表示，對於外傳與要習近平見面要有門票、有交換，鄭麗文反駁是不實的指控，「只有九二共識、反對台獨」。鄭麗文進一步說，既然李登輝的兩國論已經不可能了 ；陳水扁、蔡英文都說公開說不可能台獨；連「台獨金孫」也都說台獨議題不存在。鄭麗文指，賴清德想跟習主席喝珍珠奶茶吃晚餐 ，「只要接受九二共識、下架台獨綱領。我相信他可能比我更先見到習主席」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言