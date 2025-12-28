快訊

強震後五股德音國小工友關水閥摔落重創亡 兄弟赴殯儀館相驗頻拭淚

接獲富邦不續約通知 Populady寶兒淚崩「真的很難過」

賴總統發言又被小編下架？ 王鴻薇：總統府偷遮羞

鄭麗文：若接受九二共識 賴清德可能比我更快見到習近平

攝影中心／ 記者黃義書 /台北即時報導
國民黨主席鄭麗文下午出席由夏潮聯合會舉辦的「連胡會廿年路漫漫—從國共和解到兩岸合作」紀念座談會，對於外傳與習近平見面要有門票、有交換。鄭麗文指此是不實的指控表示，只有九二共識、反對台獨。記者黃義書／攝影
國民黨主席鄭麗文下午出席由夏潮聯合會舉辦的「連胡會廿年路漫漫—從國共和解到兩岸合作」紀念座談會，對於外傳與習近平見面要有門票、有交換。鄭麗文指此是不實的指控表示，只有九二共識、反對台獨。記者黃義書／攝影

國民黨主席鄭麗文下午出席由夏潮聯合會舉辦的「連胡會廿年路漫漫—從國共和解到兩岸合作」紀念座談會。鄭麗文表示，20年前的國民黨主席連戰與中國共產黨總書記胡錦濤會面是非常歷史性的創舉，在兩岸兵凶戰危、局勢非常緊急的時刻，如果不是領導人重大的政治決心跟擔當，就無法看到當年連胡會的成行。但20年過去，令人感慨的是，如今兩岸關係再次兵凶戰危。鄭麗文期許國民黨能再一次打開歷史窗口，搭起和平橋樑。

⭐2025總回顧

鄭麗文致詞時表示，對於外傳與要習近平見面要有門票、有交換，鄭麗文反駁是不實的指控，「只有九二共識、反對台獨」。鄭麗文進一步說，既然李登輝的兩國論已經不可能了 ；陳水扁、蔡英文都說公開說不可能台獨；連「台獨金孫」也都說台獨議題不存在。鄭麗文指，賴清德想跟習主席喝珍珠奶茶吃晚餐 ，「只要接受九二共識、下架台獨綱領。我相信他可能比我更先見到習主席」。

國民黨主席鄭麗文下午出席由夏潮聯合會舉辦的「連胡會廿年路漫漫—從國共和解到兩岸合作」紀念座談會。記者黃義書／攝影
國民黨主席鄭麗文下午出席由夏潮聯合會舉辦的「連胡會廿年路漫漫—從國共和解到兩岸合作」紀念座談會。記者黃義書／攝影

鄭麗文 台獨 國民黨

延伸閱讀

柯文哲黃國昌合體 鄭麗文：前後任主席團結一致不需過度聯想

中共介選造「韓流」？鄭麗文：用心歹毒 綠見獵心喜不可取

國民黨：藍白合作不是密室政治 目標下架民進黨

出席新北市雲林同鄉會活動 賴清德強調守護國家安全維護台灣民主

相關新聞

丁學忠父親丁耀林病逝 丁父著作「台西風雲」曾大賣24萬冊遺留人間

立委丁學忠的父親丁耀林昨天辭世享壽88歲，丁父早年著作「台西風雲」被拍成電影，曾轟動一時，也打響台西鄉知名度，丁耀林成長...

中共介選音檔流出？韓國瑜怒了：抹紅抹黑轉移執政不力

日本讀賣新聞報導指，中共解放軍與北京沃民高新科技疑似聯手在立法院長韓國瑜競選高雄市長期間，建立輿情分析系統干預台灣選舉。...

以色列承認索馬利蘭獨立 外交部：尋求三方合作契機

以色列承認索馬利蘭為獨立主權國家，外交部今天表示，樂見與歡迎，並持續尋求與以色列及索馬利蘭政府更多合作契機

鄭麗文：若接受九二共識 賴清德可能比我更快見到習近平

國民黨主席鄭麗文下午出席由夏潮聯合會舉辦的「連胡會廿年路漫漫—從國共和解到兩岸合作」紀念座談會。鄭麗文表示，20年前的國...

柯文哲黃國昌合體 鄭麗文：前後任主席團結一致不需過度聯想

民眾黨主席黃國昌昨在新北舉辦造勢，前主席柯文哲現身力挺，引發熱議。國民黨主席鄭麗文表示，民眾黨上下一心，前後任主席團結一...

中共介選造「韓流」？鄭麗文：用心歹毒 綠見獵心喜不可取

日媒報導，中國解放軍介入2018年高雄市長選戰，甚至砸2000萬人民幣（約新台幣9000萬元）助攻當年的國民黨高雄市長候...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。