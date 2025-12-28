快訊

強震後五股德音國小工友關水閥摔落重創亡 兄弟赴殯儀館相驗頻拭淚

接獲富邦不續約通知 Populady寶兒淚崩「真的很難過」

賴總統發言又被小編下架？ 王鴻薇：總統府偷遮羞

以色列承認索馬利蘭獨立 外交部：尋求三方合作契機

中央社／ 台北28日電
外交部表示，持續尋求與以色列及索馬利蘭政府更多合作契機。本報系資料照
外交部表示，持續尋求與以色列及索馬利蘭政府更多合作契機。本報系資料照

以色列承認索馬利蘭為獨立主權國家，外交部今天表示，樂見與歡迎，並持續尋求與以色列及索馬利蘭政府更多合作契機。

⭐2025總回顧

法新社報導，以色列26日宣布正式承認索馬利蘭，自稱共和國的索馬利蘭於1991年單方面宣布自索馬利亞獨立，數十年來努力爭取國際承認。

外交部上午回覆中央社提問表示，以色列與索馬利蘭均為台灣理念相近的民主夥伴，與台灣共享自由、民主及法治等普世價值。外交部對於以色列承認索馬利蘭為獨立主權國家，雙邊建立正式關係加強合作，表達樂見與歡迎。

外交部說，台灣與索馬利蘭自2020年互設代表處以來，兩國在互惠互利的基礎上持續深化關係，在醫衛、教育、農業、資通訊、安全及能源礦物開發等領域，均已取得豐碩的合作成果。近期台灣更與索馬利蘭深化海巡領域合作，盼透過雙方海事安全合作，共同維護紅海及亞丁灣區域的航行安全。

外交部強調，未來台灣將在既有友好基礎上，持續尋求與以色列及索馬利蘭政府更多合作的契機，深化與理念相近夥伴的連結。

索馬利蘭 外交部 以色列

延伸閱讀

發展核武受關注 伊朗反批西方引戰

假慈善真助恐 義大利逮捕9人涉金援哈瑪斯

以色列承認索馬利蘭獨立 美暫不跟進 歐盟、非洲多國反對

內唐亞胡周一訪佛州見川普 談加薩第二階段停火

相關新聞

丁學忠父親丁耀林病逝 丁父著作「台西風雲」曾大賣24萬冊遺留人間

立委丁學忠的父親丁耀林昨天辭世享壽88歲，丁父早年著作「台西風雲」被拍成電影，曾轟動一時，也打響台西鄉知名度，丁耀林成長...

中共介選音檔流出？韓國瑜怒了：抹紅抹黑轉移執政不力

日本讀賣新聞報導指，中共解放軍與北京沃民高新科技疑似聯手在立法院長韓國瑜競選高雄市長期間，建立輿情分析系統干預台灣選舉。...

以色列承認索馬利蘭獨立 外交部：尋求三方合作契機

以色列承認索馬利蘭為獨立主權國家，外交部今天表示，樂見與歡迎，並持續尋求與以色列及索馬利蘭政府更多合作契機

鄭麗文：若接受九二共識 賴清德可能比我更快見到習近平

國民黨主席鄭麗文下午出席由夏潮聯合會舉辦的「連胡會廿年路漫漫—從國共和解到兩岸合作」紀念座談會。鄭麗文表示，20年前的國...

柯文哲黃國昌合體 鄭麗文：前後任主席團結一致不需過度聯想

民眾黨主席黃國昌昨在新北舉辦造勢，前主席柯文哲現身力挺，引發熱議。國民黨主席鄭麗文表示，民眾黨上下一心，前後任主席團結一...

中共介選造「韓流」？鄭麗文：用心歹毒 綠見獵心喜不可取

日媒報導，中國解放軍介入2018年高雄市長選戰，甚至砸2000萬人民幣（約新台幣9000萬元）助攻當年的國民黨高雄市長候...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。