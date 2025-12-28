以色列承認索馬利蘭獨立 外交部：尋求三方合作契機
以色列承認索馬利蘭為獨立主權國家，外交部今天表示，樂見與歡迎，並持續尋求與以色列及索馬利蘭政府更多合作契機。
⭐2025總回顧
法新社報導，以色列26日宣布正式承認索馬利蘭，自稱共和國的索馬利蘭於1991年單方面宣布自索馬利亞獨立，數十年來努力爭取國際承認。
外交部上午回覆中央社提問表示，以色列與索馬利蘭均為台灣理念相近的民主夥伴，與台灣共享自由、民主及法治等普世價值。外交部對於以色列承認索馬利蘭為獨立主權國家，雙邊建立正式關係加強合作，表達樂見與歡迎。
外交部說，台灣與索馬利蘭自2020年互設代表處以來，兩國在互惠互利的基礎上持續深化關係，在醫衛、教育、農業、資通訊、安全及能源礦物開發等領域，均已取得豐碩的合作成果。近期台灣更與索馬利蘭深化海巡領域合作，盼透過雙方海事安全合作，共同維護紅海及亞丁灣區域的航行安全。
外交部強調，未來台灣將在既有友好基礎上，持續尋求與以色列及索馬利蘭政府更多合作的契機，深化與理念相近夥伴的連結。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言