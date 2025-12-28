以色列承認索馬利蘭獨立 外交部：尋求三方合作契機

以色列承認索馬利蘭為獨立主權國家，外交部今天表示，樂見與歡迎，並持續尋求與以色列及索馬利蘭政府更多合作契機。

法新社報導，以色列26日宣布正式承認索馬利蘭，自稱共和國的索馬利蘭於1991年單方面宣布自索馬利亞獨立，數十年來努力爭取國際承認。

外交部上午回覆中央社提問表示，以色列與索馬利蘭均為台灣理念相近的民主夥伴，與台灣共享自由、民主及法治等普世價值。外交部對於以色列承認索馬利蘭為獨立主權國家，雙邊建立正式關係加強合作，表達樂見與歡迎。

外交部說，台灣與索馬利蘭自2020年互設代表處以來，兩國在互惠互利的基礎上持續深化關係，在醫衛、教育、農業、資通訊、安全及能源礦物開發等領域，均已取得豐碩的合作成果。近期台灣更與索馬利蘭深化海巡領域合作，盼透過雙方海事安全合作，共同維護紅海及亞丁灣區域的航行安全。

外交部強調，未來台灣將在既有友好基礎上，持續尋求與以色列及索馬利蘭政府更多合作的契機，深化與理念相近夥伴的連結。