快訊

強震後五股德音國小工友關水閥摔落重創亡 兄弟赴殯儀館相驗頻拭淚

接獲富邦不續約通知 Populady寶兒淚崩「真的很難過」

賴總統發言又被小編下架？ 王鴻薇：總統府偷遮羞

綠委賴瑞隆兒涉霸凌「逆轉」？老師感嘆最壞示範

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導

照片為新聞畫面截圖

民進黨高雄立委賴瑞隆兒子疑涉校園霸凌，引發高度關注。賴瑞隆27日表示，已與女童家人溝通，經雙方同意共擬聲明，達成三項共識，認定孩子的衝突事件非霸凌案。

針對這項「逆轉」，不願具名的老師表示，這是做了最壞的示範，反映出高雄市教育局的嚴重失職。

這名教師指出，根據《高雄市各級學校推動防制校園霸凌工作手冊》，「教育人員知悉兒童及少年遭受身心虐待者，應立即向直轄市、縣 (市) 主管機關通報，至遲不得超過24小時。」結果這個案子發生了幾個月，學校與高雄市教育局都沒處理，至今也沒有看到懲處。

教師還說，根據《高雄市各級學校推動防制校園霸凌工作手冊》，霸凌分成府級跟校級。府級案件是由市府受理窗口接獲之通報案件，或是重大案件如新聞事件。本案廣受全國新聞媒體大幅報導，已經符合府級霸凌的標準。依照前述手冊，府級案件處理重點包括：(一)由府級委員組成生對生霸凌事件處理小組或師對生霸凌事件調查小組。其中，生對生霸凌案件：由審查小組受理後，委託府級委員(法律專家、精神醫療、教育學者)組成處理小組，針對案件進行獨立調查或調和。

教師表示，結果沒有看到高雄市教育局的處理小組出來說話，反而都是賴瑞隆立法委員在講話，所以霸凌當事人父母如果擔任立法委員就可以取代高雄市教育局的調查小組嗎？

這名教師說，事實到底如何，應該由高雄市教育局的調查小組認定及說明。到底有沒有霸凌，怎麼會是擔任立法委員想選市長的家長說了算？學校跟教育局的機制哪裡去了？難道高雄市長已經不是陳其邁而是賴瑞隆了嗎？就算賴瑞隆已經當選高雄市長了也不能這樣，何況還沒當選，這真是最壞的示範，賴瑞隆先說了話，接下來就算高雄市教育局的調查小組也認定沒有霸凌，公信力也大打折扣了。

聚傳媒

⭐2025總回顧

霸凌 教育局

延伸閱讀

8歲兒沒霸凌同學！ 賴瑞隆強調全因足球起衝突：隔天也玩在一起

先前沸沸揚揚今定調衝突非霸凌！賴瑞隆兒子事件雙方家長共同發聲明

講好了！賴瑞隆與女童家人達3點共識：孩子衝突事件「非霸凌案」

高雄4綠委廝殺 邱議瑩追加造勢會、賴瑞隆也撐不住要辦了

相關新聞

丁學忠父親丁耀林病逝 丁父著作「台西風雲」曾大賣24萬冊遺留人間

立委丁學忠的父親丁耀林昨天辭世享壽88歲，丁父早年著作「台西風雲」被拍成電影，曾轟動一時，也打響台西鄉知名度，丁耀林成長...

中共介選音檔流出？韓國瑜怒了：抹紅抹黑轉移執政不力

日本讀賣新聞報導指，中共解放軍與北京沃民高新科技疑似聯手在立法院長韓國瑜競選高雄市長期間，建立輿情分析系統干預台灣選舉。...

以色列承認索馬利蘭獨立 外交部：尋求三方合作契機

以色列承認索馬利蘭為獨立主權國家，外交部今天表示，樂見與歡迎，並持續尋求與以色列及索馬利蘭政府更多合作契機

鄭麗文：若接受九二共識 賴清德可能比我更快見到習近平

國民黨主席鄭麗文下午出席由夏潮聯合會舉辦的「連胡會廿年路漫漫—從國共和解到兩岸合作」紀念座談會。鄭麗文表示，20年前的國...

柯文哲黃國昌合體 鄭麗文：前後任主席團結一致不需過度聯想

民眾黨主席黃國昌昨在新北舉辦造勢，前主席柯文哲現身力挺，引發熱議。國民黨主席鄭麗文表示，民眾黨上下一心，前後任主席團結一...

中共介選造「韓流」？鄭麗文：用心歹毒 綠見獵心喜不可取

日媒報導，中國解放軍介入2018年高雄市長選戰，甚至砸2000萬人民幣（約新台幣9000萬元）助攻當年的國民黨高雄市長候...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。