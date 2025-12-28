綠委賴瑞隆兒涉霸凌「逆轉」？老師感嘆最壞示範

照片為新聞畫面截圖

民進黨高雄立委賴瑞隆兒子疑涉校園霸凌，引發高度關注。賴瑞隆27日表示，已與女童家人溝通，經雙方同意共擬聲明，達成三項共識，認定孩子的衝突事件非霸凌案。

針對這項「逆轉」，不願具名的老師表示，這是做了最壞的示範，反映出高雄市教育局的嚴重失職。

這名教師指出，根據《高雄市各級學校推動防制校園霸凌工作手冊》，「教育人員知悉兒童及少年遭受身心虐待者，應立即向直轄市、縣 (市) 主管機關通報，至遲不得超過24小時。」結果這個案子發生了幾個月，學校與高雄市教育局都沒處理，至今也沒有看到懲處。

教師還說，根據《高雄市各級學校推動防制校園霸凌工作手冊》，霸凌分成府級跟校級。府級案件是由市府受理窗口接獲之通報案件，或是重大案件如新聞事件。本案廣受全國新聞媒體大幅報導，已經符合府級霸凌的標準。依照前述手冊，府級案件處理重點包括：(一)由府級委員組成生對生霸凌事件處理小組或師對生霸凌事件調查小組。其中，生對生霸凌案件：由審查小組受理後，委託府級委員(法律專家、精神醫療、教育學者)組成處理小組，針對案件進行獨立調查或調和。

教師表示，結果沒有看到高雄市教育局的處理小組出來說話，反而都是賴瑞隆立法委員在講話，所以霸凌當事人父母如果擔任立法委員就可以取代高雄市教育局的調查小組嗎？

這名教師說，事實到底如何，應該由高雄市教育局的調查小組認定及說明。到底有沒有霸凌，怎麼會是擔任立法委員想選市長的家長說了算？學校跟教育局的機制哪裡去了？難道高雄市長已經不是陳其邁而是賴瑞隆了嗎？就算賴瑞隆已經當選高雄市長了也不能這樣，何況還沒當選，這真是最壞的示範，賴瑞隆先說了話，接下來就算高雄市教育局的調查小組也認定沒有霸凌，公信力也大打折扣了。

