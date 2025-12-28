快訊

柯文哲黃國昌合體 鄭麗文：前後任主席團結一致不需過度聯想

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌（右）與前主席柯文哲（左）一同出席「為新北應援×DO THE BEST」活動，兩人合體為選舉拉抬聲勢。(記者葉信菉／攝影)
民眾黨主席黃國昌（右）與前主席柯文哲（左）一同出席「為新北應援×DO THE BEST」活動，兩人合體為選舉拉抬聲勢。(記者葉信菉／攝影)

民眾黨主席黃國昌昨在新北舉辦造勢，前主席柯文哲現身力挺，引發熱議。國民黨主席鄭麗文表示，民眾黨上下一心，前後任主席團結一致，是很正面的訊息，不需要過度解讀與聯想。

⭐2025總回顧

鄭麗文今出席連胡會20周年研討會前受訪表示，她與黃國昌之間的溝通非常暢通，隨時有需要都可以進行深刻溝通，沒有問題，對於民眾黨的造勢活動，也不需要有過度解讀和聯想。到目前為止，有關接下來藍白合作的一切進程和氛圍都非常正面和良好，她是深具信心的。

另針對2026宜蘭縣長黨內提名協調進度，鄭麗文說，各縣市的協調其實都大同小異，有強烈參選意願的候選人，都會先進行黨內協調，這需要一段時間，也有可能會採取內參式民調，最後如果協調不成，就會進入初選程序。

此外，鄭麗文上任後指示籌備黃復興再造。她今天表示，在參選時她就多次公開承諾，黃復興黨部當年的取消讓大家很傷心，黃復興一直是國民黨歷史非常重要的核心隊伍，不能夠散，而且軍人最重視的就是榮譽，她已請副主席季麟連來負責，如何重整黃復興、再造黃復興的工作，也順利在推動當中。

鄭麗文說，倒不一定是是「恢復」黃復興黨部，目前不是往這個方向去做，而是重新整隊，黃復興進行再造的工作，希望未來不管在組訓、組織，以及黨的核心教育，還有未來選舉輔選工作，他們都能擔負起重責大任。據她所知可能開過幾次會了，全台灣的黃復興黨部現在併入一般黨部後，大多數是擔任地方黨部副主委，人事上也有重新調整跟整隊，所以現正積極進行再造工作。

