蔣萬安赴上海提「民國」、「五四運動」 還談台北隨機攻擊事件

聯合報／ 記者林麗玉李承穎／台北即時報導
正因發生隨機攻擊事件，蔣萬安這趟行程從原本兩天一夜濃縮為一天來回，蔣今天雙城論壇致詞也主動提到，1219隨機攻擊的不幸事件，給兩個城市警醒。圖／北市府媒體事務組提供
正因發生隨機攻擊事件，蔣萬安這趟行程從原本兩天一夜濃縮為一天來回，蔣今天雙城論壇致詞也主動提到，1219隨機攻擊的不幸事件，給兩個城市警醒。圖／北市府媒體事務組提供

今年雙城論壇登場，北市長蔣萬安第二度赴上海親自出席主論壇，除觸及兩岸盼繁榮與和平，藍營人士觀察，今年蔣致詞還有兩大亮點，強調「民國8年」的五四運動，凸顯「民國與民主」，也呼應今年主題「科技改變生活」；另還主動提及才剛發生的台北隨機攻擊事件，給兩座城市的警醒。

今年蔣萬安雙城論壇行程快閃僅短短半天，延續前年的「雙城好、兩岸好」，還有去年引瓊瑤、周杰倫後，今年蔣萬安致詞一大亮點是提及民國8年的五四運動，呼應今年「雙城論壇」的主軸「科技改變生活」。

民國8年「五四運動」喊出的「德先生」、「賽先生」，其中「德先生」（Democracy，民主）與「賽先生」（Science，科學）是當年新文化運動期間提倡的兩大精神旗幟。今年蔣萬安主動以民國八年「五四運動」的「德先生」、「賽先生」呼應，表示從我們的時代看，賽先生就是科技與AI；從我們的文化來看，德先生就是「民為邦本，本固邦寧」；市政治理，就是要「服務市民」、「貼近市民」「尊重市民」。

另外，今年雙城籌辦一波三折，蔣今天致詞也主動提及台北市才剛發生隨機攻擊事件，正因發生隨機攻擊事件，蔣萬安這趟行程從原本兩天一夜濃縮為一天來回，蔣今天也主動提到，1219隨機攻擊的不幸事件，給兩個城市警醒，除城市存在風險，還有案發當下有市民挺身而出、見義勇為，甚至不惜犧牲生命；事後市民熱誠捐輸，同心悼念，證明了城市的溫暖無所不在，令我們非常感動。

