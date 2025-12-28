快訊

李乾龍出席國民黨131年黨慶 強調兩岸和平與地方團結

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨副主席兼秘書長李乾龍（中）今出席中國國民黨131週年黨慶表揚大會。記者蔡家蓁／攝影
國民黨副主席兼秘書長李乾龍（中）今出席中國國民黨131週年黨慶表揚大會。記者蔡家蓁／攝影

國民黨副主席兼秘書長李乾龍今出席中國國民黨131週年黨慶表揚大會，向長年支持國民黨的金門鄉親與資深黨員致意。他表示，國民黨在失去執政權後一路走來相當艱辛，但金門地區黨員始終不離不棄，成為黨內從政同志最堅強的後盾，也讓大家在困境中得以持續向前。

⭐2025總回顧

李乾龍指出，近兩個月來近距離觀察黨主席鄭麗文的領導作風，認為其在國際情勢複雜的環境下，努力在美國與對岸兩大強權之間取得平衡，以維護區域和平。他轉述，美國在台協會肯定黨主席對第一島鏈和平的貢獻，並邀請其赴華府訪問；對岸方面也發出賀電，表達交流意願。李乾龍強調，黨主席已公開說明，相關交流將審慎規畫，核心仍以兩岸和平為優先，期盼促進和平共處、降低衝突風險。

李乾龍並提到，黨主席日前於廣播專訪中表示，規畫於明年上半年赴北京訪問並進行「鄭習會」，顯示其促進兩岸和平的高度意願。相關行程將在和平共處、和平共榮的前提下推動對話，不涉及其他議題，期盼化解兵兇戰危的情勢，這也是2300萬民眾共同期待的方向。至於黨內提名與地方選舉布局，他表示，各縣市黨部皆有既定規則與提名機制，黨中央尊重地方意見，必要時願意居中協調，凝聚最大共識。

金門縣立委陳玉珍則感謝黨內副主席與各界貴賓專程赴金門參與131週年團慶，也向長年支持國民黨的資深黨員與金門鄉親致意。她指出，國民黨自失去執政權以來一路艱辛，仰賴基層黨員在困難時刻的不離不棄，成為持續打拚的重要力量。她並期盼2026年金門「藍天再現」、2028年持續共同努力，強調離島建設條例修正攸關金門發展，盼黨團全力支持，為地方帶來新的契機。

國民黨副主席兼秘書長李乾龍（左）與金門縣立委陳玉珍。記者蔡家蓁／攝影
國民黨副主席兼秘書長李乾龍（左）與金門縣立委陳玉珍。記者蔡家蓁／攝影
國民黨副主席兼秘書長李乾龍（左）今出席中國國民黨131週年黨慶表揚大會。記者蔡家蓁／攝影
國民黨副主席兼秘書長李乾龍（左）今出席中國國民黨131週年黨慶表揚大會。記者蔡家蓁／攝影
中國國民黨131週年黨慶表揚大會。記者蔡家蓁／攝影
中國國民黨131週年黨慶表揚大會。記者蔡家蓁／攝影

