聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨推全AI生成年度回顧影片。圖／取自民進黨YouYube
民進黨推全AI生成年度回顧影片。圖／取自民進黨YouYube

民進黨今天發布全AI生成的年度回顧影片《對的路，繼續一起走》，從歌詞創作、樂曲譜寫，到MV影像製作，全數皆由生成式AI工具協助完成。音樂採用熱血動漫風格，將賴清德總統、副總統蕭美琴率領執政團隊，帶領台灣走過的2025年，轉化成一首充滿希望與勇氣的熱血之歌。

⭐2025總回顧

民進黨指出，此次年度回顧影片《對的路，繼續一起走》在音樂製作上，使用AI音樂生成工具，為了貼近年輕世代並傳遞正向能量，製作團隊特別下達具體風格指令，參考經典動漫名曲，打造出具備明亮弦樂、強勁鼓點與熱血電吉他的「日系動漫搖滾」曲風。

民進黨新媒體中心主任阮俊達說明，透過AI生成的激昂旋律與充滿穿透力的動漫聲線，希望傳達出「熱血、團結、堅韌」的氛圍，象徵台灣在面對挑戰時，政府與人民如同動漫主角般並肩作戰，迎向希望的曙光。

他說，在歌詞部分，製作團隊先整理2025年的重要政績，再由AI工具轉化為感性詩句。歌詞開頭以「半導體工廠的明亮燈火」破題，象徵台灣科技島的硬實力；並細數「出口創新高」、「加薪減稅」等經濟成果。

阮俊達表示，歌詞也如實記錄這一年台灣共同經歷的挑戰與感動。針對花蓮光復與災後重建，歌詞寫道「鏟子超人揮著汗替鄰里開路前進」，向基層英雄致敬；同時也強調成功防堵「非洲豬瘟」的專業與驕傲，以及在國防與外交上「突破層層封鎖」、「讓全世界都聽見」的具體成果。

阮俊達說，視覺呈現上，製作團隊也是運用AI工具結合Flow技術，將執政團隊這一年來的行程影像，轉繪為細膩的漫畫風格圖像，並進一步生成動態影片，包括賴總統、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君等人，都化身動漫角色出現在影片中。不僅讓嚴肅的政績回顧變得生動有趣，更打破了政治宣傳的既定框架，彷彿在欣賞一部講述台灣故事的熱血動畫。

阮俊達表示，這支全AI製作的年度回顧影片，除了展現台灣作為科技之島對新技術的靈活應用，更希望透過正向宣傳，強調過去一年來政府與人民攜手努力，讓國家更安定、進步與繁榮，凝聚全體國人的心。

團隊 影片 民進黨

相關新聞

丁學忠父親丁耀林病逝 丁父著作「台西風雲」曾大賣24萬冊遺留人間

立委丁學忠的父親丁耀林昨天辭世享壽88歲，丁父早年著作「台西風雲」被拍成電影，曾轟動一時，也打響台西鄉知名度，丁耀林成長...

中共介選音檔流出？韓國瑜怒了：抹紅抹黑轉移執政不力

日本讀賣新聞報導指，中共解放軍與北京沃民高新科技疑似聯手在立法院長韓國瑜競選高雄市長期間，建立輿情分析系統干預台灣選舉。...

李乾龍出席國民黨131年黨慶 強調兩岸和平與地方團結

國民黨副主席兼秘書長李乾龍今出席中國國民黨131週年黨慶表揚大會，向長年支持國民黨的金門鄉親與資深黨員致意。他表示，國民...

民進黨推全AI生成年度回顧影片 讓政績變身熱血動畫

民進黨今天發布全AI生成的年度回顧影片《對的路，繼續一起走》，從歌詞創作、樂曲譜寫，到MV影像製作，全數皆由生成式AI工...

回報華府太樂觀？國防特別預算立院卡關 谷立言急了

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）發聲關切立法院審查國防特別預算條例的進展，還說願意在立院審查過程中回答在野立委的疑問，引發外交圈關注。據了解，AIT拍回華府的電報都是各政黨願意增加國防支出，與立院四度擋下相關條例付委審查情勢違和，這點讓谷立言急欲說明，希望進一步排除障礙，推進全案。

人事、命令、黨控 川普擴權「魔戒」給台灣的民主啟示

美國總統川普第一任四年共簽署220道行政命令（executive order，EO），第二任不滿一年，已簽署225道，這還不包括備忘錄（Memoranda，約56道）與公告（Proclamations，約114道）。《經濟學人》評論，這種「先行動、後挑戰」的策略，讓美國制衡機制形同失效。 川普透過人事清洗、行政命令氾濫、黨內鐵腕控制，將總統權力推向新高度。台灣也爆發行政與立法激烈拉鋸：行政院長拒副署、總統不公布、大法官火速釋憲，讓在野黨在立法院做白工。司法染色、國會難制衡，民主制度如何守住底線？

