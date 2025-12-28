快訊

丁學忠父親丁耀林病逝 丁父著作「台西風雲」曾大賣24萬冊遺留人間

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
丁學忠的父親丁耀林昨天辭世，丁耀林熱愛寫作，一生傳奇。記者蔡維斌／翻攝
丁學忠的父親丁耀林昨天辭世，丁耀林熱愛寫作，一生傳奇。記者蔡維斌／翻攝

立委丁學忠的父親丁耀林昨天辭世享壽88歲，丁父早年著作「台西風雲」被拍成電影，曾轟動一時，也打響台西鄉知名度，丁耀林成長在台西，一生傳奇，生前跨足軍、政、影藝、藝文界，更透過著作闡釋江湖人生和險惡，精彩作品遺留人世。

⭐2025總回顧

國民黨籍立委丁學忠今在虎尾住家治喪，他說，昨天還跟父親一起吃著冰淇淋、父親還叮囑一些服務案件，沒想到父子短暫溫馨，一夜間天人永隔，他難掩悲痛，治喪期不便之處敬請見諒。

丁耀林育5子1女，生前樂觀風趣，人緣佳，操一口台語「海口音」，有著台西人的強悍和熱情，內心卻對文學創作多所憧憬，年輕時投入軍旅當職業軍人，婚後以其廣闊人脈協助其妻選上多屆雲林縣議員，他則回歸自己喜愛的文學著作，以本土黑道為創作背景，在報章發表「死囚」、「殺手輓歌」等連載小說

其中以「台西風雲」小說著作，短短幾個月狂賣24萬冊，接著自編、自導拍攝「台西風雲」電影，首輪即打破當時全國20年的票房紀錄。學歷不高的丁耀林卻以其豐富人生閱歷，達成自己寫作人生夢想，成為朋友心中的傳奇人物。

丁耀林育5子1女，女兒丁鈺峮現為虎尾鎮代表，排行老四的丁學忠為國民黨立委。丁學忠說，2年前受徵召參選雲林縣第一選區立委時，父親相當反對，但想到母親、前縣議員王麗鶴臨終託付，父親才同意讓他出來參選報答恩情。

丁學忠說，當選立委後父親一再僅叮囑他為民謀福祉，昨天下午父子還邊吃冰淇淋邊聊天，眼看著父親走上樓午休，他出門跑行程，沒想到成為父子最後一面。

丁老先生一生熱心公益，關懷弱勢，如今駕鶴西歸，其著作留於人間。今天地方各界紛往弔唁，丁學忠表示治喪期間多有不便敬請各界見諒。

丁耀林的小說作品「台西風雲」，被拍成電影曾轟動一時。記者蔡維斌／攝影
丁耀林的小說作品「台西風雲」，被拍成電影曾轟動一時。記者蔡維斌／攝影
丁耀林（前左三）陪同兒子丁學忠就任立委。記者蔡維斌／翻攝
丁耀林（前左三）陪同兒子丁學忠就任立委。記者蔡維斌／翻攝

丁學忠 人生 電影 雲林 小說

